Совмин утвердил список товаров, цены на которые в Беларуси будут регулировать министерства

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Опубликовано: 06.02.2025 11:13 , Обновлено: 06.02.2025

Белорусское правительство утвердило список товаров, цены на которые будут регулироваться конкретными государственными органами "в случае необходимости стабилизации ценовой ситуации".

Перечень товаров установлен постановлением Совета министров №69 от 4 февраля, опубликованным в 6 февраля на Национальном правовом портале.

Согласно документу, при необходимости Министерство архитектуры и строительства сможет ограничивать цены на товары, используемые в строительстве и производстве стройматериалов. Также государственное ценовое регулирование будет распространяться на древесные топливные гранулы (пеллеты), производимые и реализуемые на внутреннем рынке организациями, подчиненными Министерству лесного хозяйства.

Кроме того, Министерству сельского хозяйства и продовольствия разрешили регулировать цены на продовольственные товары, реализуемые по внешнеторговым договорам:

свежие, охлажденные и замороженные туши и полутуши крупного рогатого скота (КРС), другие необваленные отруба КРС,

сгущенное молоко и сливки в порошке, гранулах или других твердых формах (с добавлением сахара или без),

сливочное масло с содержанием молочного жира 80 % и более, а также сливочное масло с содержанием молочного жира более 72 %, но менее 80 %,

сыры.

При этом в постановлении уточняется, что регулирование не затронет товары, цены на которые уже регулируются в соответствии с указом №72 “О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь”.

[info_b]С полным списком товаров, на которые распространяется госрегулирование, можно ознакомиться здесь.[/info_b]

Совет министров поручил Министерству архитектуры и строительства, Министерству лесного хозяйства и Министерству сельского хозяйства и продовольствия привести нормативные правовые акты в соответствие с данным постановлением и принять меры по его реализации.

Основные положения документа о регулировании цен и тарифов вступят в силу через 30 дней после официального опубликования.

Ранее Telegraf.news сообщал о том, что Витебский областной исполнительный комитет отменил ограничения, введённые белорусским правительством на вывоз определённых продуктов за границу. Действие запрета Совмина не будет распространяться на физических лиц, выезжающих в Латвию и Литву в этом году.

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