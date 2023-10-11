Совмин утвердил нормы еды для белорусов. Сколько нужно съедать картошки, мяса, рыбы и хлеба в год?

Опубликовано: 11.10.2023 11:59 , Обновлено: 11.10.2023

Совет министров Беларуси внёс изменения в порядок расчета бюджета прожиточного минимума. Как теперь выглядит минимальный продуктовый набор и сколько картошки, мяса, рыбы и хлеба в год, по мнению правительства, должен съедать каждый белорус?

Так, с 1 декабря, когда вступит в силу новое постановление Совмина, при расчёте прожиточного минимума будут учитывать сезонные изменения цен на большее количество овощей и фруктов, а именно:

в течение всего года будут учитывать цены на: овощи: картофель, капусту, свеклу, морковь, лук репчатый и чеснок, фрукты: яблоки, груши и цитрусовые фрукты, сухофрукты;

с июня по сентябрь – на свежие огурцы;

с августа по сентябрь – на свежие помидоры;

с июня по август – на зелень.

Изменил Совмин и сам состав минимальной потребительской корзины – в неё добавили кондитерские изделия. Причем разбежка в объёме годового потребления для разных категорий белорусов существенная: исходя из постановления правительства, мужчине трудоспособного возраста в Беларуси в год нужно съедать минимум 8 кг кондитерских изделий, а женщинам - всего 1,8 кг. Для пенсионеров эта норма не зависит от пола - по 1,5 кг на человека. Столько же сладкого, по мнению правительства, нужно съедать детям от 3 до 6 лет, малышам до 3 лет - чуть меньше (1,1 кг), а подросткам от 6 до 18 лет - в два раз больше, чем взрослым белорускам - 3,7 кг.

Скорректировал Совмин и утвержденные ранее нормы потребления отдельно взятых продуктов питания. Так, в минимальном наборе продуктов питания для семьи из четырех человек (именно по нему впоследствии рассчитывают бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения) сократился объем годового потребления ржаного хлеба (для трудоспособных мужчин - с 107,5 кг до 80,3 кг в год), макарон (с 15,4 кг до 5,5 кг в год), говядины (с 15,6 кг до 13,5 кг в год), молока (с 66,3 кг до 65,7 кг в год).

При этом по некоторым позиция нормы потребления, наоборот, выросли. Теперь трудоспособным белорусам в год, по мнению правительства, для “сохранения здоровья” нужно съедать минимум:

картофеля - 138,7 кг вместо прежних 123 кг;

мяса птицы - 21,9 кг вместо прежних 13,5 кг;

свинины - 13,1 кг вместо прежних 8,7 кг;

фруктов - 40,2 кг вместо прежних 32,4 кг;

яиц - 233 штук вместо прежних 210 штук.

С полным перечнем продуктов из минимального продуктового набора можно ознакомиться по ссылке.

[info_b]Прожиточный минимум — это определенный набор продуктов питания, а также минимальный набор непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и удовлетворения его основных социальных и культурных потребностей. Его денежным эквивалентом выступает бюджет прожиточного минимума (БПМ).

В Беларуси БПМ рассчитывается раз в квартал (1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября) в среднем на душу населения, а также по основным социально-демографическим группам (отдельно для трудоспособных граждан, пенсионеров, студентов, детей разных возрастов).

От размера БПМ в Беларуси зависят:

минимальные трудовые пенсии и надбавки к ним;

социальные пенсии;

пособия по уходу за инвалидами 1 группы, за ребенком-инвалидом до 18 лет;

пособие на ребенка от 3 до 18 лет, если в семье есть дети до 3 лет и др.[/info_b]

Напомним, размер бюджета прожиточного минимума с 1 августа в Беларуси в среднем на душу населения составляет 364,4 рубля. Для других категорий он может быть как выше, так и ниже этой суммы.

Минтруда Беларуси повысило бюджет прожиточного минимума. На сколько?