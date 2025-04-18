Совмин упростил для белорусов продажу овощей на рынках. Что изменилось?

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Опубликовано: 18.04.2025 07:31 , Обновлено: 18.04.2025

Совет Министров Беларуси скорректировал правила ветеринарно-санитарного контроля продукции, реализуемой физическими лицами (не ИП) на рынках. Постановление № 218 от 16 апреля 2025 года, опубликованное 18 апреля, уменьшило нормы отбора проб для некоторых видов овощей и внесло другие изменения, в том числе по упрощению документооборота для топлёных жиров.

Самое заметное для обычных белорусов изменение — снижение норм отбора проб продуктов растительного происхождения для проведения ветсанэкспертизы. Как проиллюстрировали эту норму в правительстве, если раньше для экспертизы требовалось предоставить, например, не менее 3 кг кабачков, тыкв или капусты, то теперь достаточно будет 1,5 кг (но по-прежнему не менее одной единицы). Обновлены и нормы отбора для других овощей, фруктов, ягод и грибов. В частности, теперь размер пробы не зависит от объёма партии.

Одновременно положение о проведении экспертизы дополнили термином «органолептические исследования» (определение по внешнему виду, цвету, запаху, консистенции, наличию загрязнений) и внесли такие исследования в перечень методов контроля для растительной продукции.

Другое важное изменение (касается уже бизнеса) — порядок перемещения топлёных жиров по территории Беларуси. Теперь это должно осуществляться только в сопровождении ветеринарных свидетельств, выданных в электронном виде, «без выдачи документов на бумажном носителе». Эта норма должна начать действовать через три месяца после официального опубликования постановления.

Остальные изменения, включая новые нормы отбора проб для рынка, вступают в силу после официального опубликования документа (т. е. с 19 апреля 2025 года).

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как после жалоб белорусов то на нехватку овощей в магазинах, то на их качество, Министерство антимонопольного регулирования и торговли объявило о принятии «оперативных мер». Суть их оказалась проста. Производителям разрешили продавать их дороже, чтобы им было выгодно не только отправлять товар на экспорт.

«Переживаний быть не должно» — В МАРТ отчитались об «оперативных мерах» из-за нехватки овощей в магазинах. В чем причина?