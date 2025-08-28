Совмин снова продлил запрет на ввоз в Беларусь 12 категорий товаров из Литвы

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Опубликовано: 28.08.2025 08:22 , Обновлено: 28.08.2025

Совет министров решил продлить действующий запрет на ввоз отдельных видов товаров из Литвы. Он был введён в апреле 2024 года и с тех пор продлевался каждые полгода. Вот и в этот раз действие ограничительного документа продлили ещё на 6 месяцев.

Согласно тексту документа, который был официально опубликован на Национальном интернет-портале 28 августа, “специальная ограничительная мера” будет работать как минимум до 1 апреля 2026 года .

Других поправок новое постановление Совмина не содержит, следовательно запрет на ввоз из Литвы будет действовать для 12 категорий товаров:

воды минеральные и газированные,

воды прочие,

воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ,

безалкогольное пиво,

пиво солодовое,

вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное,

вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических веществ в сосудах емкостью 2 л или менее,

напитки прочие сброженные (например, сидр, сидр грушевый, напиток медовый, сакэ); смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков и безалкогольных напитков, в другом месте не поименованные,

спирт этиловый и прочие спиртовые настойки, денатурированные, любой концентрации,

уксус и его заменители,

шины и покрышки пневматические резиновые,

бывшие в употреблении части и принадлежности транспортных средств товарных позиций.

Ранее Telegraf.news сообщал, что изначально в этот список также была включена secon-hand одежда, но весной этого года её из списка исключили.

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