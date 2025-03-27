Совмин разрешил ввозить в Беларусь секонд-хенд из Литвы

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Опубликовано: 27.03.2025 08:50 , Обновлено: 27.03.2025

Совет министров Беларуси снял запрет на ввоз секонд-хенда из Литвы. Это следует из правительственного постановления №182, которым белорусские власти продлили ещё на полгода действие запрета на ввоз некоторых товаров из соседнего государства, введённого год назад.

О продлении запрета пресс-служба белорусского правительства сообщила накануне. Однако после того, как журналисты Telegraf.news изучили сам текст постановления, который выложили на Национальном правовом интернет-портале утром 27 марта, стало понятно, что из перечня товаров, попавших под запрет, исключили одну категорию:

одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении.

В документе содержится и ещё одна важная поправка - правительство, по сути, отменило запрет на транзитные перевозки попавших под ограничение товаров. Теперь перевозить через белорусско-литовскую границу также можно товары, “перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории Республики Беларусь”, говорится в постановлении.

Ранее Telegraf.news рассказал, что запрет на ввоз из Литвы отдельных видов товаров, таких как минеральные и газированные воды, пиво, вина, уксус, шины и прочее, был введён весной 2024 года. С тех пор его уже дважды продлевали. Новый срок запрета - 1 октября 2025 года.

Совмин продлил ещё на полгода запрет на ввоз в Беларусь некоторых товаров из Литвы