Совмин решил выделить 6,87 млрд рублей на развитие Припятского Полесья

Опубликовано: 24.01.2025 10:24 , Обновлено: 24.01.2025

Правительство Беларуси приняло программу развития Припятского Полесья на 2025-2030 годы. Согласно постановлению Совета министров от 31 декабря 2024 года №1072, которое опубликовали на Национальном правовом Интернет-портале, на нужды региона планируется потратить около 6,87 миллиардов белорусских рублей.

В документе сказано, что общее финансирование программы на протяжении пяти лет составит 6,8 миллиардов рублей. Ожидается, что деньги позаимствуют у республиканского и местных бюджетов, а также привлекут к этому “кредитные ресурсы”, собственные средства организаций и “иные источники”. В целом, по словам властей, все они будут направлены на:

мероприятия по формированию в Полесском регионе “экономики высокого качества, росту благосостояния граждан” (более 3,7 млрд рублей);

мероприятия по “повышению качества жизни и формирование комфортной среды” (более 2,3 млрд рублей);

мероприятия по “совершенствованию физического и нравственного благополучия” (772,6 млн рублей).

[info_b]Припятское Полесье — физико-географический район Белорусского Полесья, который находится на юге Беларуси, в восточной части Брестской, западной части Гомельской, на юге Минской и крайнем юго-западе Могилёвской областей. Протяжённость с запада на восток составляет от 175 до 280 километров, а с севера на юг — от 83 до 140 километров. [/info_b]

А если конкретнее?

Среди целей финансирования Припятского Полесья правительство определило следующие:

создание новых производств (в том числе с глубокой переработкой местного сырья),

внедрение передовых технологий сельского хозяйства и повышение плодородия земель,

увеличение эффективности использования лесных ресурсов,

развитие туризма и формирование туристической инфраструктуры,

повышение качества образования,

совершенствование медицинского обслуживания и т.д.

Реализация мероприятий программы предусмотрена в четырёх районах Брестской области (Ганцевичском, Лунинецком, Столинском и Пинском), а также в пяти районах Гомельской области (Ельском, Житковичском, Калинковичском, Лельчицком и Петриковском).

Ранее Telegraf.news писал, что правительство Беларуси обновило список районов, которые считаются неблагоприятными для производства сельскохозяйственной продукции. Соответствующее решение подписал премьер-министр Республики Роман Головченко, а в субботу его опубликовали на Национальном правовом Интернет-портале. К слову, перечень обновляется раз в пять лет.

Совмин признал 65 из 118 районов Беларуси «неблагоприятными» для производства сельхозпродукции