Совмин решил по-новому определять неплатежеспособность белорусских сельхозорганизаций. Как?

Опубликовано: 06.06.2024 10:23 , Обновлено: 06.06.2024

Правительство изменило условия включения сельскохозяйственных организаций в списки неплатежеспособных. Так, согласно постановлению Совета Министров № 402, теперь будет оцениваться риск наступления банкротства предприятия.

“В перечень могут включаться сельскохозяйственные организации, которые на 1 января соответствующего года имеют высокую или критичную степень риска наступления банкротства”, - сказано в документе Правительства, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Списки неплатежеспособных сельхозорганизаций формируют областные исполкомы по предложениям рай- и горисполкомов. Также облисполкомы принимают решение о нецелесообразности включения таких организаций в перечень и их ликвидации.

К слову, как отметил портал Office Life, в Беларуси определены четыре степени риска банкротства: низкая, средняя, высокая и критичная. При их расчете учитывается, во-первых, коэффициент просроченных обязательств, во-вторых, обеспеченность обязательств имуществом.

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Коэффициент просроченных обязательств рассчитывается как отношение суммы просроченных обязательств к общей сумме обязательств субъекта хозяйствования, где просроченные обязательства – это обязательства, срок исполнения которых наступил.

Коэффициент обеспеченности обязательств имуществом рассчитывается как отношение общей суммы обязательств субъекта хозяйствования к общей стоимости его имущества.

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Постановление Совмина уже вступило в силу.

Ранее Telegraf.news сообщал, что председатель Национального статистического комитета Инна Медведева пожаловалась на низкие зарплаты, которые некоторые белорусские сельхозорганизации предлагают специалистам. Министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Бартош в свою очередь рассказал, какую зарплату должен получить главный специалист на аграрных предприятиях.

«На четверть ниже средней» — Глава Белстата пожаловалась на низкие зарплаты в сельском хозяйстве. В министерстве ответили