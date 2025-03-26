Совмин продлил ещё на полгода запрет на ввоз в Беларусь некоторых товаров из Литвы

Опубликовано: 26.03.2025 08:25 , Обновлено: 26.03.2025

Совет министров принял решение продлить действие запрета на ввоз отдельных видов товаров из Литвы, введённый год назад. Ограничения на перемещение более десятка видов продукции через белорусско-литовскую границу будут действовать как минимум до 1 октября 2025 года.

Соответствующее постановление, по информации пресс-службы белорусского правительства, уже было подписано премьер-министром, однако на Национальном интернет-портале текст документа ещё не выложили. Постановление вступит в силу только после его официального опубликования.

Напомним, срок действия предыдущего постановления, также продлившего запрет на полгода, истекает 1 апреля 2025 года.

В перечень запрещенных для ввоза из Литвы товаров попали такие товары, как минеральные и газированные воды, пиво, вина, уксус, шины, пневматические покрышки, одежда second-hand и не только. Впрочем, провозить эти же товары через границу для личного пользования постановление Совмина не запрещает.

[info_b]С полным перечнем попавших под запрет товаров можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что 25 марта Cовет министров также продлил ещё на полгода временный запрет на вывоз из Беларуси 253 видов промышленных товаров.

Совмин ограничил ещё на полгода вывоз из Беларуси космических аппаратов и холодильников. Что ещё в списке?