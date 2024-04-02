Совмин разрешил некоторым белорусским фирмам и ИП расчеты наличкой в валюте. Но есть нюанс

Опубликовано: 02.04.2024 10:49 , Обновлено: 02.04.2024

Правительство Беларуси (Совмин) и Нацбанк приняли совместное постановление от 1 апреля 2024 года №231/1, в котором установили порядок использования наличной валюты для некоторых ИП и юрлиц.

В документе говорится, что по 31 декабря 2024 года юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие международные автомобильные перевозки грузов, вправе снимать со своих счетов и использовать на территории Беларуси наличную иностранную валюту (доллары США, евро) для расчетов с нерезидентами по валютным договорам импорта услуг по международной автомобильной перевозке грузов.

“Снятие резидентами указанной в подпункте 1.1 настоящего пункта наличной иностранной валюты допускается в сумме, не превышающей 1000 базовых величин по одному валютному договору”, - уточнили в постановлении.

Неиспользованные наличные доллары и евро необходимо будет вернуть на счета.

Ранее Telegraf.news сообщил, что Совет министров Беларуси изменил ставки утилизационного сбора в отношении транспортных средств для юридических лиц. В зависимости от объёма двигателя автомобиля, ставка сбора выросла в 2-4 раза. Новые суммы, а также новую градацию автомобилей прописали в правительственном постановлении №185.

Совмин поднял в 2 раза утильсбор на авто для юридических лиц. А какие ставки для физлиц?