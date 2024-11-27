Совмин разрешил МАРТ проводить в отношении жителей Беларуси новые поверки. В каких случаях?

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Опубликовано: 27.11.2024 08:45 , Обновлено: 27.11.2024

Совет министров Беларусь расширил полномочия Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). Теперь инспекторы ведомства смогут проверять компании и предпринимателей не только на соблюдение белорусского законодательства, но и единых требований, действующих во всех странах ЕврАзЭС.

Новые полномочия антимонопольного ведомства прописали в правительственном постановлении № 872 от 25 ноября 2024 года. Его текст 27 ноября был официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале и с этого дня вступает в законную силу.

Из документа следует, что отныне МАРТ уполномочен контролировать, как в Беларуси исполняются обязательства, принятые страной по международным договорам (по вопросам, отнесенным к компетенции ведомства) и “принимать меры” по их реализации.

Кроме того, Совмин разрешил МАРТ проводить проверки в отношении лиц, находящихся в Беларуси, “в рамках исполнения мотивированного представления Евразийской экономической комиссии, направленного при осуществлении контроля за соблюдением общих правил конкуренции на трансграничных рынках”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли определило показатели допустимого роста цен на некоторые потребительские товары до конца текущего года.

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