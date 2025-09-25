Совмин разрешил магазинам не проверять маркированные товары на кассах. Задним числом и не всем

Опубликовано: 25.09.2025 19:01 , Обновлено: 25.09.2025

Совет министров и Нацбанк совместно приняли 25 сентября 2025 года постановление № 529/24 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16».

Документ гласит, что некоторые магазины в сельской местности, у которых площадь менее 200 квадратных метров, имеют право до 1 марта 2029 года не вести специальный учёт, не считывать коды маркировки на кассах и не передавать в систему контроля кассового оборудования информации о продажах маркированных товаров.

В министерстве налогов и сборов Беларуси (МНС) пояснили, что постановление было принято, чтобы “обеспечить дополнительный период времени” сельским магазинам (а это больше 3 лет) для внедрения механизма маркировки товаров.

В ведомстве утверждают, что документ поспособствует “удовлетворению потребительского спроса населения, проживающего в сельской местности”.

При этом документ вступит в силу после его официального опубликования, но при этом будет действовать на отношения, возникшие с 1 июля 2025 года.

Ранее Telegraf.news писал, что Александр Лукашенко на совещании по вопросам эффективности системы торгового обслуживания в Беларуси 26 августа потребовал “разумно упростить” некоторые цифровые новации в сфере торговли. В первую очередь речь идёт о системе учёта и продажи молочных продуктов, которую Президент назвал примеров “бестолковой цифровизации”.

Лукашенко потребовал «разумно упростить» «бестолковую» маркировку молочных товаров