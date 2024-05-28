Совмин разрешил госпредприятиям покупать без тендера до 500 базовых

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Опубликовано: 28.05.2024 08:18 , Обновлено: 28.05.2024

Совет министров Беларуси изменил порог стоимости госзакупок, после которого обязательно объявлять тендер и проводить процедуру запроса ценовых предложений от поставщиков товаров и услуг. Соответствующее постановление №371 во вторник, 28 мая, опубликовали на Национальном правовом портале.

До сих пор объявлять тендер организации обязаны были, если ориентировочная стоимость годовой потребности в закупаемом товаре или услуге превышала 300 базовых величин (12 тыс. рублей на сегодня). Новым постановлением Совмин увеличил этот нижний порог - до 500 базовых величин (то есть до 20 тыс. рублей сегодня). Значение верхнего порога для тендера на госзакупки оставили неизменным.

Таким образом, с 28 мая 2024 года процедуру запроса ценовых предложений (тендера) организации обязаны будут применять при ориентировочной стоимости годовой общей потребности:

в случае с товарами — от 500 до 2000 базовых величин,

в случае с работами или услугами — от 500 до 5000 базовых величин.

При этом в документе указано, что новые правила не будут распространяться на государственные закупки, если процедуру госзакупки начали до вступления в силу настоящего постановления.

Данным правительственным постановлением законодатели также внесли ряд технических изменений в действующие нормативные акты, регламентирующие проведение госзакупок, а также прописали запрет на участие в госзакупках юридических и физических лиц (в том числе, индивидуальных предпринимателей, связанных с террористической деятельностью или включенных в соответствующий список причастных к экстремистской деятельности.

Ранее Telegraf.news рассказал, как Комитет государственного контроля Беларуси урезал объёмы госзакупок Министерству здравоохранения на 105 млн. рублей. В контрольном ведомстве посчитали, что Минздрав “не уменьшил масштабы вакцинации” в стране, несмотря на улучшение эпидситуации приостановил процесс закупки на противовирусных вакцин на 190 млн рублей.

КГК упрекнул Минздрав в том, что тот не сократил масштабы вакцинации в Беларуси. На сколько урезал закупку препаратов?