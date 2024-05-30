Совмин разрешил «Банку развития» расплачиваться по еврооблигациям в рублях. Но есть нюанс

Опубликовано: 30.05.2024 08:51 , Обновлено: 30.05.2024

Правительство Беларуси приняло постановление, согласно которому Банк развития с согласия владельцев еврооблигаций двух видов — ISIN XS1904731129 и US25161EAA91 — сможет выкупить их по цене, включающей 30% от номинала, а также сумму начисленных и не выплаченных процентных доходов. Решение об этом опубликовали 30 мая на Национальном правовом Интернет-портале.

[info_b]Еврооблигации (или евробонды) — это долговые ценные бумаги с фиксированной доходностью, которые торгуются на фондовом рынке. Отличие от обычных облигаций состоит в том, что они выпускаются в валюте, которая отличается от валюты государства, где находится эмитент. Их могут выпускать правительства, банки, крупные компании и международные организации.[/info_b]

В постановлении сказано, что документ предусматривает исполнение обязательств по еврооблигациям в белорусских рублях в пользу держателей евробондов, которые не являются резидентами иностранных недружественных стран. Напомним, что под странами, «совершающими недружественные действия» в отношении Беларуси, Совет министров определил следующие государства:

Австралия; все страны Европейского союза; Канада; Лихтенштейн; Норвегия; Новая Зеландия; Албания; Исландия; Северная Македония.; Великобритания; США; Черногория; Швейцария.

Погашать еврооблигации и выплачивать процентные доходы пообещали путём депонирования средств в долларах на счёте эмитента с последующим перечислением денег на банковский счёт держателя евробондов в белорусских рублях по курсу Нацбанка. Также в документе говорится, что выплата процентных доходов по еврооблигациям, которые приходятся на 2 мая и 2 ноября 2023 года, а также 2 мая 2024-го, “осуществляется вместе с выплатой при погашении еврооблигаций”.

[info_b]Постановление вступает в силу после его официального опубликования, то есть с 31 мая, и действует до 2 мая 2025 года включительно.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что группа российских инвесторов, которые добиваются выплат по выпускам белорусских еврооблигаций, обвинила Министерство финансов Беларуси в дискриминации и направила официальное уведомление о дефолте. Держатели евробондов также пригрозили Минфину обратиться с иском в Лондонский международный третейский суд.

По данным российского агентства РБК, восемь физических лиц и пять компаний 18 января направили министру финансов Беларуи Юрию Селиверстову уведомление о дефолте по пяти выпускам еврооблигаций:

Belarus 2023,

Belarus 2026,

Belarus 2027,

Belarus 2030,

Belarus 2031.

По данным издания, на руках подписавшихся под уведомлением — белорусские евробонды на общую сумму 178 млн долларов, прямые выплаты по которым приостановлены с 2022 года.

Российские инвесторы обвинили Минфин Беларуси в дискриминации и уведомили о дефолте