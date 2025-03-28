Совмин разрешил 6 ведомствам потратить на научные разработки 22,6 млн рублей. Кому сколько выделили?

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Опубликовано: 28.03.2025 09:12 , Обновлено: 28.03.2025

Совет министров распределил средства республиканского централизованного инновационного фонда, выделив на финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ (НИОКР) в 2025 году в общей сложности 22,6 млн рублей. Их поручили освоить шести ведомствам. Журналисты Telegraf.news, кому и сколько правительство выделило на научные разработки.

Согласно правительственному постановлению №181, текст которого был опубликован 28 марта на Национальном правовом интернет-портале, средства будут распределены следующим образом:

304 тыс. рублей - Министерству внутренних дел,

750 тыс. рублей - Министерству здравоохранения,

13,457 млн рублей - Министерству промышленности,

6,075 млн рублей - Государственному военно-промышленному комитету,

1,7 млн рублей - Национальной академии наук Беларуси,

312,15 тыс. рублей - Оперативно-аналитическому центру при Президенте Республики Беларусь.

Кстати, общий фонд по сравнению с прошлым годом сократился почти на 59% - в 2024 году на НИОКР выделяли 35,9 млн рублей, а в числе получателей этих средств помимо шести выше названных ведомств было также Министерство сельского хозяйства и продовольствия. А ещё ранее, например, в 2022 году, республиканский централизованный инновационный фонд составлял и вовсе 94,3 млн рублей, а средства распределялись по 13 ведомствам. Впрочем, республиканский централизованный инновационный фонд является не единственным источником финансирования НИОКР.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале этого года генеральный директор Объединённого института проблем информатики НАН Беларуси Сергей Кругликов заявил, что белорусские учёные начали активную работу над проектом модельного закона «Об искусственном интеллекте» для стран СНГ. По его словам, ключевой проблемой на данном этапе оказалось отсутствие общепринятого определения самого понятия «искусственный интеллект».

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