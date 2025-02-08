Совмин распорядился погасить за счёт бюджета часть кредитов четырёх белорусских деревообрабатывающих предприятий

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Опубликовано: 08.02.2025 11:28 , Обновлено: 08.02.2025

Совет министров поручил Министерству финансов в 2025 году погасить часть процентов по кредитам четырёх белорусских деревообрабатывающих предприятий из республиканского бюджета. Узнали, каким именно компаниям окажут господдержку и на каких условиях.

Такое поручение Минфину правительство дало постановлением №76, которое 8 февраля было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Из документа следует, что средства на погашение части кредитов белорусских предприятий должны будут выделить республиканского бюджета, а именно из той статьи расходов, которая была заложена в бюджете на “прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры”.

Оказать господдержку правительство решило следующим предприятиям отрасли:

ОАО “Ивацевичдрев”,

Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат,

управляющая компания холдинга “Белорусские обои”,

РУП “Завод газетной бумаги”.

Трём из них (за исключением “Белорусских обоев”) господдержку предложили при условии увеличения доли государства в уставных фондах организаций на ту сумму, которую предприятию дополнительно выделили из бюджета. Соответствующее распоряжение правительство направило Белорусскому производственно-торговому концерну лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности и Государственному комитету по имуществу. Юридические нюансы увеличения доли государства в уставных фондах этих компаний должны быть улажены до 1 апреля 2026 года.

Что же до конкретной суммы оказываемой господдержки, то она в постановлении не прописана (впрочем, в постановлении есть подпункт под грифом “для служебного пользования”, содержание которого осталось не изместным). В документе лишь указано, что размер возмещения и уплаты процентов из госбюджета будет составлять от 20% до 90% ставки по кредиту. Выплаты будут традиционно производить в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка на дату уплаты процентов.

Кстати, у трёх из четырёх предприятий кредиты взяты в ОАО “АСБ Беларусбанк”, а вот кредит “Белорусским обоям” выделял государственный банк развития Китая.

Ранее в этом году, как уже рассказывал Telegraf.news, правительство также распорядилось помочь выплатить за счет госбюджета кредиты и проценты по ним Оршанского льнокомбината, АО “Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение”, и ОАО “Камволь”.

Совмин распорядился помочь закрыть кредиты трёх белорусских фабрик за счёт бюджета