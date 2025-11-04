Совмин предложил повысить акцизы на сигареты, алкоголь и бензин в 2025 году. На сколько?
В проекте закона о поправках в Налоговый кодекс Беларуси, который 4 ноября выложили на Национальном правовом интернет-портале, предусмотрено повышение акцизов на табачные изделия, алкоголь и автомобильное топливо, включая газ. Журналисты Telegraf.news изучили документ и узнали, на сколько процентов могут подорожать эти товары в 2026 году, если его примут в предложенном Совмином виде.
Акцизы на алкоголь
Исходя из проекта закона, подорожание из-за повышения акцизов не грозит только безалкогольному пиву, на которое правительство предложило сохранить нулевую ставку. Для остальной же алкогольной продукции акцизы предложили поднять на 6,5-8,3%.
|Категория продукта
|Старая ставка
|Новая ставка
|Изменение
|Алкогольная продукция (крепкая)
|24,55 руб./литр
|26,27 руб./литр
|+7,0%
|Вина плодовые крепленые
|18,09 руб./литр
|19,36 руб./литр
|+7,0%
|Вина фруктово-ягодные (<13%) и сидры
|0,24 руб./литр
|0,26 руб./литр
|+8,3%
|Вина фруктово-ягодные (≥13%)
|1,62 руб./литр
|1,73 руб./литр
|+6,8%
|Вина натуральные
|1,42 руб./литр
|1,52 руб./литр
|+7,0%
|Слабоалкогольные натуральные напитки
|18,56 руб./литр безв. спирта
|19,86 руб./литр безв. спирта
|+7,0%
|Иные слабоалкогольные напитки
|32,49 руб./литр безв. спирта
|34,76 руб./литр безв. спирта
|+7,0%
|Сидры (кроме фруктово-ягодных)
|0,77 руб./литр
|0,82 руб./литр
|+6,5%
|Пиво (0,5% - 7%)
|0,50 руб./литр
|0,54 руб./литр
|+8,0%
|Пиво (≥7%)
|1,06 руб./литр
|1,13 руб./литр
|+6,6%
|Пивной коктейль
|0,50 руб./литр
|0,54 руб./литр
|+8,0%
Акцизы на сигареты и “электронки”
Повышение ставок акцизов предусмотрено в законопроекте и для табачных и никотиносодержащих продуктов. В среднем рост составит примерно плюс 7% к действующим в этом году ставкам. Именно на столько предлагается повысить акцизы на сигареты с фильтром 2-й группы, сигары, табак и никотиновые смеси для кальяна.
Сигареты с фильтром 1-й группы и сигареты без фильтра могут прибавить в цене чуть больше - акцизы для них предложили поднять сразу на 12% . Самое ощутимое подорожание, если законопроект будет принят в нынешнем виде, в будущем году ждёт пользователей “электронок” - акцизы на жидкости для электронных систем курения предложили поднять сразу на 20% .
Кроме того, как и анонсировалось ранее, предлагается ввести акцизы на электронные системы курения и системы для потребления табака, что также будет способствовать их удорожанию.
[inf]Акцизы, по сути, это косвенный налог для товаров массового потребления. Продавцы по умолчанию закладывают акцизы в стоимость товара, поэтому считается, что их плательщики — это конечные потребители, хотя, как правило, они ими не признаются.[/inf]
Акцизы на автомобильно топливо
Если поправки в Налоговый кодекс будут приняты, в 2026 году вырастут затраты и у белорусских автомобилистов. Так, документом предусматривается увеличение ставок акцизов на 3% на все виды жидкого топлива - бензина, дизельного и судового топлива.
На сжиженный газ, используемый в качестве автомобильного топлива, ставки предложили поднять более существенно - в среднем на 7% .
Кроме того, предусмотрено документом и повышение акцизов на моторные масла - на те же 7%.
Ранее Telegraf.news рассказал, что именно такой показатель годовой инфляции - не более 7% - заложен в президентском Указе №385, которым Александр Лукашенко накануне утвердил ключевые прогнозные параметры развития Беларуси на 2026 год.
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