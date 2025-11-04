Совмин предложил повысить акцизы на сигареты, алкоголь и бензин в 2025 году. На сколько?

Опубликовано: 04.11.2025 10:14 , Обновлено: 04.11.2025

В проекте закона о поправках в Налоговый кодекс Беларуси, который 4 ноября выложили на Национальном правовом интернет-портале, предусмотрено повышение акцизов на табачные изделия, алкоголь и автомобильное топливо, включая газ. Журналисты Telegraf.news изучили документ и узнали, на сколько процентов могут подорожать эти товары в 2026 году, если его примут в предложенном Совмином виде.

Акцизы на алкоголь

Исходя из проекта закона, подорожание из-за повышения акцизов не грозит только безалкогольному пиву, на которое правительство предложило сохранить нулевую ставку. Для остальной же алкогольной продукции акцизы предложили поднять на 6,5-8,3%.

Категория продукта Старая ставка Новая ставка Изменение Алкогольная продукция (крепкая) 24,55 руб./литр 26,27 руб./литр +7,0% Вина плодовые крепленые 18,09 руб./литр 19,36 руб./литр +7,0% Вина фруктово-ягодные (<13%) и сидры 0,24 руб./литр 0,26 руб./литр +8,3% Вина фруктово-ягодные (≥13%) 1,62 руб./литр 1,73 руб./литр +6,8% Вина натуральные 1,42 руб./литр 1,52 руб./литр +7,0% Слабоалкогольные натуральные напитки 18,56 руб./литр безв. спирта 19,86 руб./литр безв. спирта +7,0% Иные слабоалкогольные напитки 32,49 руб./литр безв. спирта 34,76 руб./литр безв. спирта +7,0% Сидры (кроме фруктово-ягодных) 0,77 руб./литр 0,82 руб./литр +6,5% Пиво (0,5% - 7%) 0,50 руб./литр 0,54 руб./литр +8,0% Пиво (≥7%) 1,06 руб./литр 1,13 руб./литр +6,6% Пивной коктейль 0,50 руб./литр 0,54 руб./литр +8,0%

Акцизы на сигареты и “электронки”

Повышение ставок акцизов предусмотрено в законопроекте и для табачных и никотиносодержащих продуктов. В среднем рост составит примерно плюс 7% к действующим в этом году ставкам. Именно на столько предлагается повысить акцизы на сигареты с фильтром 2-й группы, сигары, табак и никотиновые смеси для кальяна.

Сигареты с фильтром 1-й группы и сигареты без фильтра могут прибавить в цене чуть больше - акцизы для них предложили поднять сразу на 12% . Самое ощутимое подорожание, если законопроект будет принят в нынешнем виде, в будущем году ждёт пользователей “электронок” - акцизы на жидкости для электронных систем курения предложили поднять сразу на 20% .

Кроме того, как и анонсировалось ранее, предлагается ввести акцизы на электронные системы курения и системы для потребления табака, что также будет способствовать их удорожанию.

[inf]Акцизы, по сути, это косвенный налог для товаров массового потребления. Продавцы по умолчанию закладывают акцизы в стоимость товара, поэтому считается, что их плательщики — это конечные потребители, хотя, как правило, они ими не признаются.[/inf]

Акцизы на автомобильно топливо

Если поправки в Налоговый кодекс будут приняты, в 2026 году вырастут затраты и у белорусских автомобилистов. Так, документом предусматривается увеличение ставок акцизов на 3% на все виды жидкого топлива - бензина, дизельного и судового топлива.

На сжиженный газ, используемый в качестве автомобильного топлива, ставки предложили поднять более существенно - в среднем на 7% .

Кроме того, предусмотрено документом и повышение акцизов на моторные масла - на те же 7%.

Ранее Telegraf.news рассказал, что именно такой показатель годовой инфляции - не более 7% - заложен в президентском Указе №385, которым Александр Лукашенко накануне утвердил ключевые прогнозные параметры развития Беларуси на 2026 год.

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