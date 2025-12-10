Совмин предложил изменить условия работы иностранных банков в Беларуси

Опубликовано: 10.12.2025 13:47 , Обновлено: 10.12.2025

Правительство Беларуси предложило пересмотреть и скорректировать условия работы иностранных банков в Беларуси. Соответствующий законопроект с поправками к действующему закону "О валютном регулировании и валютном контроле" сегодня внесли на рассмотрение Палаты представителей.

Сам текст законопроекта не публиковали, однако в пресс-службе Палаты представителей Национального собрания заявили, что его основные положения касаются правового регулирования работы филиалов иностранных банков в Беларуси, а именно - проведения валютно-обменных операций и операций с валютными ценностями.

Заниматься изучением законопроекта в нижней палате белорусского парламента будет Постоянная комиссия по бюджету и финансам.

Авторы законопроекта предложили разрешить обмен валюты в Беларуси филиалам иностранных банков, которым выдаст соответствующее разрешение Национальный банк, а также проводить операции с банковскими валютными ценностями в таком же порядке, как и в белорусских банках.

Кроме того, правительство предложило разрешить нерезидентам открывать счета в белорусских рублях или иностранной валюте в филиалах иностранных банков и проводить по ним определённые операции в случаях, предусмотренных Законом “О валютном регулировании и валютном контроле”.

Одновременно с этим в законопроекте предложены и некоторые новые ограничения для иностранных финансовых учреждений, в частности:

предлагается запретить банкам использовать иностранную валюту для расчетов с резидентами при проведении операций с валютными ценностями, не относимых к банковским;

запретить принимать платежи и переводы в иностранной валюте от лица физлиц — нерезидентов на счета юрлиц — резидентов.

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