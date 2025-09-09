Лукашенко распорядился, чтобы банки не забывали про 2,5 млн пенсионеров и 2 млн жителей села. Как?

Опубликовано: 09.09.2025 13:51 , Обновлено: 09.09.2025

Александр Лукашенко на совещании с банкирами 9 сентября напомнил им о существовании некоторых групп белорусов. Он потребовал от банков в своей работе не забывать, что в стране проживает около 2,5 млн пенсионеров и 2 млн жителей села.

Президент указал на проблему «неконтролируемого роста» банковских комиссий и призвал банкиров изменить свой подход к получению прибыли, сообщила пресс-служба политика.

«Нужно стремиться к выгоде посредством справедливости, нельзя думать исключительно категориями наживы», — заявил Лукашенко.

Ответственность за ситуацию он возложил не только на коммерческие банки, но и на регулятора. «Не сильно ли расслабились в Нацбанке, опустив поводья в управлении доходами банков?» —спросил Лукашенко.

Ранее на этом же совещании Александр Лукашенко упоминал жалобы людей на то, что банки отказываются принимать старые долларовые купюры или «навязывают» клиентам страховые услуги. Он потребовал прекратить «обижать людей какими-то надуманными вопросами» и потребовал с 1 января 2026 года ввести дисциплинарную ответственность для руководителей банков за подобные факты.

Лукашенко предложил наказывать глав банков, если у белорусов не будут принимать старые доллары