Совмин поручил выделить дополнительно почти 33 млн рублей на зарплаты белорусским милиционерам

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Опубликовано: 19.08.2025 08:51 , Обновлено: 19.08.2025

Совет министров распорядился перераспределить бюджетные средства, выделенные Министерству внутренних дел на 2025 год. Перераспределению подлежат почти 53,87 млн рублей из республиканского бюджета. Из этой суммы почти 33 млн рублей решили направить на зарплаты сотрудникам ведомства.

Перераспределение бюджета МВД предусмотрено постановлением Совмина №439 от 16 августа, которое 19 августа было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Увеличить расходы МВД на зарплаты Министерству финансов поручено за счёт сокращения других запланированных на 2025 год расходов ведомства, таких как:

иные общегосударственные вопросы - минус 51,8 млн рублей для изготовления документов, удостоверяющих личность;

общее среднее образование - минус 1,07 млн рублей для финансирования прочих текущих расходов на закупки товаров и оплату услуг;

дополнительное образование взрослых - минус 1 млн рублей, в том числе на 300 тыс. рублей для организации питания, на 700 тыс. рублей для оплаты коммунальных услуг.

Теперь эти деньги поручено направить на другие статьи расходов, в том числе, на проведение капитального ремонта в органах внутренних дел, на содержание и эксплуатацию республиканской системы мониторинга общественной безопасности, а также на зарплаты сотрудникам МВД, в частности:

зарплаты сотрудников органов внутренних дел - дополнительно 30,8 млн рублей ,

, зарплаты в сфере высшего и научно-ориентированного образования - дополнительно 2,07 млн рублей .

Ранее Telegraf.news рассказал, что правительство Беларуси приняло решение повысить базовую ставку, которая является основой для расчёта зарплат работников бюджетной сферы. С 1 сентября 2025 года её размер составит 273 рубля.

Совмин повысил базовую ставку бюджетников на 3 рубля с 1 сентября