Совмин пообещал белорусам снизить цены на готовые дома, а в БЦК подготовили железобетонные проекты. Что известно?

Опубликовано: 25.10.2023 15:03 , Обновлено: 25.10.2023

Вице-премьер Анатолий Сивак 25 октября заявил, что в правительстве занялись вопросом упрощения возведения индивидуальных домов для продажи белорусам. При этом изменения, если будут введены, коснутся строительных организаций.

“Для создания условий для покупки физическими лицами готового индивидуального жилья вместо самостоятельного строительства, а также большего задействования мощностей строительных организаций правительством совместно с заинтересованными прорабатывается вопрос создания упрощенного порядка возведения строительными организациями жилых домов с последующей их реализацией населению”, - заявил вице-премьер.

Когда новые правила могут вступить в силу, чиновник ее уточнил. Зато пообещал, что новые правила возведения помогут снизить стоимость одноквартирных домов, возводимых предприятиями.

Тем временем, белорусам вслед за деревянными домами по цене “ниже рыночной” хотят предложить бетонные дома. В «Белорусской цементной компании» недавно пообещали белорусам аж 16 проектов одноквартирных двухэтажных домов площадью от 130 до 200 кв. м.

Такие дома госхолдинг хочет возводить из железобетона, используя уже выпускаемые предприятиями холдинга стеновые блоки, плит перекрытия и т.п. Пока в холдинге ничего не сказали о цене за квадрат таких проектов и когда же белорусы смогут оценить и заказать бетонные домики.

А тем временем, в Минлесхозе цены назвали и даже показали несколько проектов. Впрочем и там есть вопросы. Министерство лесного хозяйства 9 октября сообщило, что спустя полгода после первого показа деревянных домов “по цене ниже рыночной” ведомство запустило специальный сайт, где можно выбрать себе подходящий.

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