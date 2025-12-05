Совмин отменил госрегулирование цен на соль и спички. Что ещё убрали из списка?
На Национальном правовом интернет-портале 5 декабря официально опубликовали постановление Совета министров с поправками в действующую систему регулирования цен в Беларуси. Списка товаров, цены на которые регулируются государством, сократился с 211 до 199 позиций. Посмотрели, какие именно товары вывели из-под госрегулирования.
Из списка убрали сразу 12 позиций:
- пищевая соль, за исключением морской и гималайской,
- спиртовой уксус,
- пищевая сода,
- купальные костюмы,
- резиновая обувь (женская, мужская и детская),
- махровое полотенце,
- мясорубки и блендеры,
- фены для волос,
- твердое хозяйственное мыло,
- спички.
Некоторые позиции в перечне пересмотрели, уточнив формулировки. В частности, из-под госрегулирования вывели фруктовые и плодоовощные соки прямого отжима и рыбные стейки.
Значительно пересмотрели перечень школьной канцелярии, на которую цены будут регулироваться государством. Если в предыдущей версии списка фигурировали общие названия - тетради, линейки, карандаши, то в обновлённой версии - лишь конкретные позиции. Вот на что именно цены по-прежнему будут регулироваться:
- Тетрадь ученическая формата А5 с количеством листов не более 48 в бумажной, картонной обложке на скобе.
- Альбом для рисования и черчения формата не более А4 с количеством листов не более 20 на скобе и склейке.
- Наборы односторонней цветной бумаги и картона формата не более А4».
- Карандаш чернографитный в деревянном корпусе, цветные карандаши и их наборы с количеством не более 18 штук.
- Линейка пластиковая, деревянная до 20 см включительно.
- Точилки, за исключением электрических, ластики.
- Краски акварельные в наборе до 12 цветов включительно, гуашь поштучно и в наборе до 12 цветов включительно.
Ранее Telegraf.news рассказал, что в пресс-службе правительства, комментируя решение о корректировке постановления о госрегулировании цен, пояснили, что производителям овощей также запретили свободно поднимать цены на огурцы и помидоры свыше установленного уровня - “в целях недопущения спекулятивного и необоснованного роста цен”. Максимальный свободный рост цены на эти два овоща не может превышать 0,3% в месяц. Всё что свыше - производителю придётся обосновывать властям, обращаясь в специальную Комиссию по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине.
Не более 0,3% в месяц. Совмин взял на контроль рост цен на огурцы и помидоры в Беларуси