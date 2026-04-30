Совмин определил, сколько яблок и картошки заложат в стабфонды для белорусов осенью-2026
Совет министров определился, сколько яблок и основных социально значимых овоще (картошки, свеклы, лука, капусты и морковки) должны по осени заложить в стабилизационные фонды страны для государственных нужд. Посмотрели, как скорректировали объёмы этой продукции для торговых сетей по сравнению с этим межсезонным периодом.
Точные объёмы, которые планируется заготовить к межсезонному периоду 2026/2027, прописали в постановлении №210 от 28 апреля, которое 30 апреля официально опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.
Исходя из этих цифр, на старте нового сезона планы правительства чуть ниже, чем в прошлом году. Общий объём заготовок в стабфонды снизился на 5,6% (для торговых сетей - на 5,4%). Пока по осени планируется заложить в стабфонды не менее 147,16 тыс. тонн яблок и овощей. В прошлом году общий объем поставок плодоовощной продукции несколько раз корректировали и в итоге вышли на цифру в 157,22 тыс. тонн. То есть нынешний план правительства - на 10,06 тыс. тонн меньше.
План на это межсезонье для торговых сетей был заложен на уровне 120,69 тыс. тонн, а в этом году на 9,12 тыс. тонны меньше - 111,57 тыс.тонны. Заготовить больше, чем в прошлом году, пока планируется лишь свеклы и моркови, по остальным позициям - чуть меньше. Самое заметное снижение в правительственных планах - по капусте. Её решили заложить в стабфонды более чем на 15% меньше (для торговых сетей - сразу минус 20%).
|Продукт
|2025 год (тыс. тонн)
|2026 год (тыс. тонн)
|Изменение, %
|Всего
|Для торговых сетей
|Всего
|Картофель
|61,92
|43,56
|59,69
|Капуста белокочанная
|26,59
|22,18
|22,36
|Свекла столовая
|8,42
|4,98
|9,71
|Морковь столовая
|14,77
|11,20
|15,44
|Лук репчатый
|16,03
|14,02
|14,96
|Яблоки свежие
|26,81
|20,95
|25,00
Впрочем, следует отметить, что правительство, как правило, в течение года корректирует свои планы по заготовке овощей и яблок в стабфонды, исходя из данных о новом урожае и свежего анализа запроса внутреннего рынка. Так было и в прошлом году, когда Совмин по итогам уборочной кампании распорядился заложить в стабфонды больше картошки и капусты, чем планировалось в начале года.
Кстати, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси (Минсельхозпрод) уже определилось с максимальными отпускными ценами на плодоовощную продукцию урожая 2026 года. Цены, установленные на межсезонный период 2026/2027 года, подросли, по сравнению с ценами на текущий сезон.
Минсельхозпрод Беларуси определил, на сколько могут вырасти цены на яблоки и картошку до конца года