Совмин определил, сколько яблок и картошки заложат в стабфонды для белорусов осенью-2026

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Опубликовано: 30.04.2026 08:48 , Обновлено: 30.04.2026

Совет министров определился, сколько яблок и основных социально значимых овоще (картошки, свеклы, лука, капусты и морковки) должны по осени заложить в стабилизационные фонды страны для государственных нужд. Посмотрели, как скорректировали объёмы этой продукции для торговых сетей по сравнению с этим межсезонным периодом.

Точные объёмы, которые планируется заготовить к межсезонному периоду 2026/2027, прописали в постановлении №210 от 28 апреля, которое 30 апреля официально опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

Исходя из этих цифр, на старте нового сезона планы правительства чуть ниже, чем в прошлом году. Общий объём заготовок в стабфонды снизился на 5,6% (для торговых сетей - на 5,4%). Пока по осени планируется заложить в стабфонды не менее 147,16 тыс. тонн яблок и овощей. В прошлом году общий объем поставок плодоовощной продукции несколько раз корректировали и в итоге вышли на цифру в 157,22 тыс. тонн. То есть нынешний план правительства - на 10,06 тыс. тонн меньше.

План на это межсезонье для торговых сетей был заложен на уровне 120,69 тыс. тонн, а в этом году на 9,12 тыс. тонны меньше - 111,57 тыс.тонны. Заготовить больше, чем в прошлом году, пока планируется лишь свеклы и моркови, по остальным позициям - чуть меньше. Самое заметное снижение в правительственных планах - по капусте. Её решили заложить в стабфонды более чем на 15% меньше (для торговых сетей - сразу минус 20%).

Продукт 2025 год (тыс. тонн) 2026 год (тыс. тонн) Изменение, % Всего Для торговых сетей Всего Картофель 61,92 43,56 59,69 Капуста белокочанная 26,59 22,18 22,36 Свекла столовая 8,42 4,98 9,71 Морковь столовая 14,77 11,20 15,44 Лук репчатый 16,03 14,02 14,96 Яблоки свежие 26,81 20,95 25,00

Впрочем, следует отметить, что правительство, как правило, в течение года корректирует свои планы по заготовке овощей и яблок в стабфонды, исходя из данных о новом урожае и свежего анализа запроса внутреннего рынка. Так было и в прошлом году, когда Совмин по итогам уборочной кампании распорядился заложить в стабфонды больше картошки и капусты, чем планировалось в начале года.

Кстати, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси (Минсельхозпрод) уже определилось с максимальными отпускными ценами на плодоовощную продукцию урожая 2026 года. Цены, установленные на межсезонный период 2026/2027 года, подросли, по сравнению с ценами на текущий сезон.

Минсельхозпрод Беларуси определил, на сколько могут вырасти цены на яблоки и картошку до конца года