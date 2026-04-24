Минсельхозпрод Беларуси определил, на сколько могут вырасти цены на яблоки и картошку до конца года

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Опубликовано: 24.04.2026 09:01 , Обновлено: 24.04.2026

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси (Минсельхозпрод) определилось с максимальными отпускными ценами на плодоовощную продукцию урожая 2026 года. Цены, установленные на межсезонный период 2026/2027 года, подросли, по сравнению с ценами на текущий сезон.

Речь о ценах на свежие овощи и яблоки, которые заготовители поставляют в рамках выполнения государственного заказа, а поставщики-юрлица - продают торговым сетям в рамках договоров поставки из стабилизационных фондов для республиканских государственных нужд. Цена для конечного потребителя (то есть та, которую покупатель в итоге увидит на ценнике в магазине) будет выше - её позднее предстоит утвердить Министерству антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), включив в неё предельную торговую надбавку, а также налог на добавленную стоимость, который в цену Минсельхозпрода не включён.

Однако именно от этой цены Минсельхозпрода отталкивается МАРТ. И если абсолютные цифры в данном случае не будут показательны для покупателя, то процентное увеличение этой цены даёт представление о том, на сколько может подняться и цена в магазинах на яблоки нового урожая и свежие овощи, подпадающие под госрегулирование.

Новые цены, согласно ведомственному постановлению №35 от 10 апреля, которое сегодня было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, начнут действовать с 1 июня 2026 года.

Исходя из данных Минсельхозпрода, по сравнению в нынешним сезоном, в процентном соотношении больше всего подрастёт цена на яблоки для производителей, поставляющих свою продукцию в стабфонды - на 5,54%

При этом максимальные отпускные цены на продукцию, поставляемую в сети из стабфондов с учетом расходов по хранению, в новом сезоне подрастут следующим образом:

Лук — 5,36%.

Свекла — 5,13%.

Яблоки — 5,00%.

Капуста — 4,72%.

Морковь — 4,44%.

Картофель — 4,23%.

Кстати, эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) в начале апреля прокомментировали свежие данные по инфляции в Беларуси от Национального статистического комитета (Белстат). В ней специалисты усмотрели признаки “устойчивого снижения” инфляции и объяснили причины такой тенденции.

В ЕАБР объяснили причины «устойчивого снижения» инфляции в Беларуси