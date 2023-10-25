Совмин определил, кому из белорусских ИП, организаций и физлиц простят долги

Опубликовано: 25.10.2023 12:23 , Обновлено: 25.10.2023

Совет министров Беларуси утвердил, какие долги физических лиц, индивидуальных предпринимателей и предпринимателей могут списать, признав «безнадёжными». Действие документа, официально опубликованного на Национальном правовом интернет-портале 25 октября, будет распространяться на правовые отношения, возникшие с 14 сентября 2023 года.

Решение о списании задолженности, согласно тексту документа, будут принимать уполномоченные органы – Комитет госконтроля, органы Фонда соцзащиты населения (ФСЗН), налоговые и таможенные органы страны.

Так, задолженность по обязательным платежам для организаций и индивидуальных предпринимателей могут признать «безнадежной» в следующих случаях:

при ликвидации некоммерческой организации по решению уполномоченного органа или суда (для потребительских кооперативов, благотворительных и иных фондов сделали исключения), если средств для погашения долга у организации не хватает даже после продажи имущества, а оставшуюся часть долга собственники имущества организации или ее учредители погасить не могут;

при совокупности следующих обстоятельств:

со дня выявления задолженности по обязательным платежам прошло 3 года, а по задолженности по обязательным страховым взносам и иным платежам в ФСЗН и по госпошлине – со дня образования долга;

деятельность не ведётся последние 6 месяцев подряд;

средства или имущество, на которое можно обратить взыскание, отсутствуют;

оснований для привлечения к субсидиарной ответственности нет;

исполнить решение суда о привлечении к субсидиарной ответственности невозможно;

отсутствует факт уклонения от уплаты налогов, страховых взносов, налогового мошенничества и в возбуждении уголовного дела по этим статьям отказано, либо прекращено производство по такому делу, истек срок давности и т.д.

Что касается физических лиц, то в постановлении указано, что уполномоченные органы могут признать безнадежным и списать задолженность по обязательным платежам и иным платежам в бюджет, если до 15 июля 2021 года органы принудительного исполнения прекратили исполнительное производство по следующим основаниям:

у человека нет денег или имущества, которые можно взыскать по исполнительным документам в доход государства до 10 базовых величин;

у человека нет денег или имущества, которые можно взыскать по исполнительным документам в доход государства свыше 10 базовых величин по истечении одного года после приостановления исполнительного производства.

Кроме того, органам ФСЗН предоставили право списывать непогашенные долги перед фондом некоторым индивидуальным предпринимателям. Речь идёт о тех, кто прекратил предпринимательскую деятельность до 1 января 2018 года.

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