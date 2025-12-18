Совмин определил 10 районов в Беларуси, где не хватает рабочих мест

💼 Официально

Опубликовано: 18.12.2025 09:11 , Обновлено: 18.12.2025

Совет министров Беларуси пересмотрел список районов, где, как предполагает правительство, в 2026 году будет самая напряженная ситуация на рынке труда. По сравнению с последней опубликованной редакцией, этот список сократился более чем вдвое - было 23 района, стало всего 10. Посмотрели, жителям каких белорусских регионов следует крепче держаться за своё рабочее место.

Новый перечень территорий, где белорусам непросто найти новое рабочее место, прописали в постановлении Совмина №726 от 15 декабря, которое 18 декабря выложили на Национальном правовом интернет-портале.

Если в 2024 году, когда в прошлый раз обновляли эту информацию, “проблемные” районы и города были абсолютно во всех областях Беларуси, то сейчас в списке остались лишь два региона - Витебщина и Могилёвщина. Причём в последней беспокойство властей вызывает лишь один район - Славгородский.

А вот остальные территории с напряженной ситуацией на рынке труда - в Витебской области.

Верхнедвинский район,

Дубровенский район,

Лиозненский район,

Миорский район,

Россонский район,

Сенненский район,

Толочинский район,

Ушачский район,

Чашникский район.

Отметим, что абсолютное большинство из них (Верхнедвинский, Россонский, Сенненский, Ушачский и Чашникский районы) фигурировали и в предыдущей редакции перечня, то есть ситуация с рабочими местами там, судя по всему, не меняет в лучшую сторону уже как минимум два года.

[inf]При оценке “проблемных” с точки зрения рынка труда районов учитываются как официальный уровень зарегистрированной безработицы и доля тех, кто не может найти работу по году, а то и больше, так и тех, кто работает на неполной занятости, а их предприятия простаивают.

Коэффициент напряженности на рынке труда рассчитывается как соотношение числа безработных к количеству вакансий. Также при оценке рынка труда оценивается коэффициент замещения рабочей силы - отношение числа работников, принятых на работу, к количеству уволенных.[/inf]

Напомним, что данный перечень белорусское правительство составляет каждый год, когда утверждает прогнозные параметры социально-экономического развития страны. Однако в открытый доступ перечень выкладывают далеко не всегда. Попадание в перечень сулит местным властям более пристальное внимание правительства - как правило, от них требуют дополнительные меры по “содействию занятости населения”.

Впрочем, пристальное внимание к так называемым “тунеядцам” (то есть не занятым в экономике гражданам) в последнее время в Беларуси уделяют повсеместно. Так, на одном из последних рабочих заседаний в столичной мэрии рассказали, сколько таких людей удалось устроить на работу за этот год. Тем же, кто так и остался в статусе “тунеядца”, пообещали новые “меры по легализации”.

Власти Минска рассказали, сколько «тунеядцев» устроили на работу