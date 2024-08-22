Совмин ограничил вывоз помидоров из Беларуси. Кому разрешат?
Совет Министров принял постановление от 20 августа 2024 года №611, которым ввел лицензирование вывоза томатов с 1 ноября 2024 года. Документ опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно постановлению, вывозить помидоры из Беларуси можно будет только по разовым лицензиям. Их должно выдавать Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по согласованию с областными (Минским городским) исполнительными комитетами.
Для получения лицензии организация или ИП обязаны будут подать в областной исполком (или Минский городской) следующие документы:
- заявление в произвольной форме о согласовании выдачи лицензии на вывоз товара;
- заявление о выдаче лицензии (в двух экземплярах).
Далее облисполком и Министерство сельского хозяйства принимают решение о согласии или отказе в вывозе томатов.
“Основанием для отказа является несоблюдение на дату представления в Минсельхозпрод документов обеспеченности внутреннего рынка Беларуси за счет томатов отечественного производства не менее 70%”, — сказано в документе.
Есть и исключения. Постановление не распространяется на помидоры:
- которые вывозят из Беларуси для оказания международной гуманитарной помощи другим странам по решению правительства, а также в качестве припасов;
- которые перевозят через Беларусь транзитом.
Это решение действует до 2 марта 2025 года.
[info_b]Полностью с документом можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]
Ранее Telegraf.news писал, что правительство Беларуси дополнило список товаров из западных стран, запрещенных к ввозу и реализации на территории РБ новыми позициями. Постановление об изменениях подписал премьер Роман Головченко.
Совмин запретил ввоз в Беларусь из «недружественных стран» макарон и цемента. Что ещё в списке?