Совмин ограничил вывоз помидоров из Беларуси. Кому разрешат?

Опубликовано: 22.08.2024 12:06 , Обновлено: 22.08.2024

Совет Министров принял постановление от 20 августа 2024 года №611, которым ввел лицензирование вывоза томатов с 1 ноября 2024 года. Документ опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно постановлению, вывозить помидоры из Беларуси можно будет только по разовым лицензиям. Их должно выдавать Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по согласованию с областными (Минским городским) исполнительными комитетами.

Для получения лицензии организация или ИП обязаны будут подать в областной исполком (или Минский городской) следующие документы:

заявление в произвольной форме о согласовании выдачи лицензии на вывоз товара;

заявление о выдаче лицензии (в двух экземплярах).

Далее облисполком и Министерство сельского хозяйства принимают решение о согласии или отказе в вывозе томатов.

“Основанием для отказа является несоблюдение на дату представления в Минсельхозпрод документов обеспеченности внутреннего рынка Беларуси за счет томатов отечественного производства не менее 70%”, — сказано в документе.

Есть и исключения. Постановление не распространяется на помидоры:

которые вывозят из Беларуси для оказания международной гуманитарной помощи другим странам по решению правительства, а также в качестве припасов;

которые перевозят через Беларусь транзитом.

Это решение действует до 2 марта 2025 года.

[info_b]Полностью с документом можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что правительство Беларуси дополнило список товаров из западных стран, запрещенных к ввозу и реализации на территории РБ новыми позициями. Постановление об изменениях подписал премьер Роман Головченко.

Совмин запретил ввоз в Беларусь из «недружественных стран» макарон и цемента. Что ещё в списке?