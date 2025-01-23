Совмин ограничил ввоз минерального сырья в Беларусь. Что в списке кроме торфа, глины и песка?

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Опубликовано: 23.01.2025 10:24 , Обновлено: 23.01.2025

Правительство Беларуси на ближайшие 7 месяцев ввело лицензирование на ввоз ряда товаров из минерального сырья, включая торф, глину и песок. Журналисты Telegraf.news узнали, какие еще виды сырья попали в список ограничений.

Так, согласно постановлению Совета министров № 29 от 21 января 2024 года, опубликованному 23 января на Национальном правовом портале, под лицензирование попали следующие категории минерального сырья:

пески кремнистые и пески кварцевые;

пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, кроме некоторых металлоносных;

глина огнеупорная;

глины прочие;

мел;

гранит необработанный или грубо раздробленный;

гранит распиленный или разделенный другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы;

камень для памятников или строительства прочий;

галька, гравий, щебень;

известняк, доломит и прочие известняковые камни, разбитые или дробленые;

галька, гравий, щебень или дробленый камень, обычно используемые в качестве наполнителей бетона, балласта для шоссейных дорог или железнодорожных путей или другого балласта, а также валуны и кремневый гравий, термически обработанные или необработанные прочие;

доломит некальцинированный или неспекшийся;

доломит кальцинированный или спекшийся;

известь негашеная;

известь гашеная;

торф (включая торфяную крошку), агломерированный или неагломерированный.

Целью такого шага в Совмине назвали “активное использование собственных ресурсов”, “поддержка отечественных производителей” и “насыщение внутреннего рынка”.

Когда могут отказать в лицензии?

Согласно документу, теперь ввоз этих товаров из стран ЕАЭС и других государств возможен только по разовым лицензиям. Лицензии будут выдаваться Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) после согласования с другими госорганами.

Лицензию могут не выдать, если есть аналогичная продукция белорусского производства, которую можно использовать вместо импортной. При этом учитывается и “экономическая целесообразность”.

Какие товары не попали под ограничения?

Как следует из документа, действие постановления не распространяется на товары, которые перевозятся через Беларусь транзитом.

Продукция из стран ЕАЭС также не попала под ограничения, если происхождение товаров подтверждено сертификатом или актом экспертизы, говорится в правительственном постановлении.

Не подлежат лицензированию и небольшие поставки стоимостью до 1 000 евро по одному транспортному документу.

Ранее Telegraf.news сообщал о том, что Совмин ввёл ограничения на вывоз яблок и 4 видов овощей из Беларуси на 3 месяца.

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Согласно постановлению №25, которое было [link href=“https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22500025” target=“_blank” rel=“noopener”] опубликовано [/link] 16 января на Национальном правовом интернет-портале, до 17 апреля 2025 года вывозить за пределы Беларуси белокочанную капусту, яблоки, репчатый лук, морковь и столовую свеклу можно будет лишь по разовым лицензиям. Их будет выдавать Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по согласованию с Минсельхозпродом, а также облисполкомами и Минским горисполкомом.