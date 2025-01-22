Совмин Беларуси изменил процедуру госзакупок. Какие услуги разрешил приобретать из одного источника?

Опубликовано: 22.01.2025 12:22 , Обновлено: 22.01.2025

Правительство Беларуси внесло изменения в законодательство о государственных закупках. Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Романом Головченко, теперь у госструктур появилась возможность проводить закупки из одного источника при приобретении новых услуг и товаров.

Как сообщили в пресс-службе правительства, в 2025 - 2026 годах делать закупки из одного источника можно будет для приобретении следующих услуг и товаров:

услуг по разработке проекта отвода земельного участка,

работ (услуг) по внесению изменений в предпроектную (предынвестиционную), проектную документацию у ее разработчика,

бензина и (или) древесного, торфяного, печного бытового, дизельного топлива,

услуг по зарядке электромобилей,

услуг по разработке, доработке, модернизации, информационному и техническому сопровождению официальных интернет-сайтов государственных органов и организаций,

услуг по проведению социологических исследований,

услуг по пересылке почтовых отправлений.

Кроме того, на биржевых торгах разрешили проводить госзакупки злаковых культур (кроме риса), бобовых, муки кормовой мясо-костной, подсолнечного и сафлорового масла и некоторых других продуктов. Точный перечень станет известен тогда, когда текст документа будет официально опубликован.

В постановлении также прописали, как участники процедуры госзакупки должны будут подтверждать соответствие дополнительным требованиям, например, при совместной госзакупке, которую проводят сразу несколько субъектов хозяйствования.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в прошлом году Совет министров Беларуси изменил порог стоимости госзакупок, после которого обязательно объявлять тендер и проводить процедуру запроса ценовых предложений от поставщиков товаров и услуг. Теперь объявлять тендер организации обязаны, если ориентировочная стоимость годовой потребности в закупаемом товаре или услуге превышает 500 базовых величин.

Совмин разрешил госпредприятиям покупать без тендера до 500 базовых