Совмин ограничил цены на баяны, балалайки и цимбалы

Опубликовано: 14.10.2022 08:57 , Обновлено: 14.10.2022

Совет Министров Беларуси 14 октября опубликовал постановление, где прописал, как нужно формировать отпускные цены на некоторые музыкальные инструменты.

Документ подписал первый вице-премьер Николай Снопков 10 октября. Он вступает в силу с момента опубликования и действует до 31 декабря 2022 года.

Так, согласно постановлению, отпускные цены на музыкальные инструменты, которые производят в Беларуси и продают для государственных организаций культуры и учреждений образования, поставщики должны формировать исходя «из размера экономически обоснованных затрат и предельного норматива рентабельности, используемого для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены, не более 10%».

Это касается цен на:

пианино;

балалайку, домру;

баян, гармонь;

гитару;

цимбалы.

Ранее Телеграф писал, что совет министров Беларуси запретил магазинам разделывать тушки куриц для продажи отдельно бедрышками, ножками и грудками и полутушками. Для этого чиновники приняли даже отдельное постановление Совета министров №685 от 10 октября.

Правительство запретило магазинам разделывать тушки куриц на бедрышки, филе и окорочка