Совмин одобрил передачу швейцарской ж/д компании в собственность БелЖД

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Опубликовано: 19.09.2025 07:38 , Обновлено: 19.09.2025

Совет министров принял в собственность государства 50% акций белорусско-швейцарской компании "ТРАНСРЭЙЛ-БЧ". Компания, которая работает на белорусском рынке с 1994 года, является официальным экспедитором Белорусской железной дороги (БелЖД).

В соответствии с постановлением Совмина №508 от 18 сентября 2025 года, которое 19 сентября было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, швейцарское акционерное общество “Интеррейл Холдинг” передаёт государству свои 50% в уставном фонде совместного предприятия. Стоимость этой доли оценивается в 25 тыс. долларов.

[inf]Согласно информации, указанной на официальном сайте компании, учредителями СООО “ТРАНСРЭЙЛ-БЧ” в июне 1994 года выступали БелЖД и группа компаний “ТРАНСРЕЙЛ-ХОЛДИНГ-АГ”, в состав которой входят компании в более чем сорока странах мира: Швейцария, Германия, Финляндия, Франция, Италия, Россия, Беларусь, Украина, Латвия, Афганистан, Китай, Марокко, Узбекистан, Азербайджан, Иран, Эстония, Объединенные Арабские Эмираты и другие. [/inf]

Собственность компании передают в хозяйственное ведение Брестского отделения Белорусской железной дороги, причём безвозмездно. Совмин поручил Министерству транспорта и коммуникаций принять меры по реализации документа, принятого на основании президентского Указа №330 от 19 сентября 2022 года.

Ранее Telegraf.news рассказал, почему сняли с расписания маршруты городских электричек, где курсировали электропоезда производства швейцарской компании Stadler.

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