Совмин Беларуси назвал условия, когда выделит 1,5 млрд рублей на исследование космоса и АПК

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Опубликовано: 10.10.2025 09:26 , Обновлено: 10.10.2025

Совет министров Беларуси утвердил перечень государственных программ научных исследований на 2026–2030 годы, которые планируется профинансировать за счет средств республиканского бюджета. Общий объем финансирования 12 научных программ на следующую пятилетку превысил 1,5 млрд рублей, но есть ряд важных условий реализации этих программ.

В перечне государственных программ научных исследований - 12 проектов в агропромышленном комплексе, сфере космических технологий, экспериментальной медицины и биотехнологий, которые Национальной академии наук Беларуси (НАН) предстоит реализовать совместно с профильными ведомствами - Минздравом, Минобразования, Госкомвоенпромом и так далее.

Их готовы профинансировать из республиканского бюджета (за счёт средств, заложенных в бюджете на научную, научно-техническую и инновационную деятельность), но лишь при выполнении двух ключевых условий:

профильные учреждения, которые выступают исполнителями программ, должны привлечь не менее 15% от стоимости работ из внебюджетных источников,

ещё 30% от стоимости работ они обязаны закрыть за счёт прибыли по итогам предыдущего года (тех средств, которые остаются в их распоряжении после уплаты налогов, сборов (пошлин), иных платежей в республиканский и местные бюджеты, бюджеты государственных внебюджетных фондов).

Такие условия Совмин прописал в своём постановлении №555 от 9 октября 2025 года, которое сегодня было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Точные объёмы финансирования правительство будет ежегодно уточнять при формировании проекта республиканского бюджета на очередной финансовый год.

На сегодняшний день в список включены 12 программ со следующим объёмом финансирования на ближайшую пятилетку:

В перечень включены 12 программ:

98,78 млн рублей на программу НАН и БНТУ «Энергофизические системы и технологии» («Энергофизика-2030»);

115 млн рублей на программу НАН, Минздрава и БГТУ «Химические процессы и технологии»;

42,9 млн рублей на программу НАН и БГУ «Геномные, молекулярные и клеточные технологии» («Геном, молекула и клетка»);

92,8 млн рублей на программу НАН при участии Минобороны, Минсвязи, МЧС, Государственного комитета судебных экспертиз и БГУ «Интеллектуальные информационные и космические технологии, безопасность человека, общества и государства»;

203,38 млн рублей на программу НАН, Минпрома, Минсвязи, Госкомвоенпрома и БГУ «Фотоника и микроэлектроника»;

83,48 млн рублей на программу НАН, Минпрома и БНТУ «Механика, машиностроение, роботизированные, беспилотные и интеллектуальные системы»;

192,73 млн рублей на программу НАН, БГУ и БНТУ«Современное материаловедение, перспективные материалы и новые технологии»;

115 млн рублей на программу НАН, Минприроды и БГУ «Рациональное природопользование»;

104,1 млн рублей на программу НАН и БГУ «Междисциплинарные и синергетические исследования» («Конвергенция-2030»);

145,83 млн рублей на программу НАН, Минсельхозпрода и БГУ «Инновации в АПК»;

213,59 млн рублей на программу НАН, Минздрава и БГУ «Экспериментальная медицина и медицинские биотехнологии»;

170,87 млн рублей на программу НАН и БГУ «Социально-экономическая, политическая и национально-культурная безопасность белорусской государственности».

[inf]Подробнее о программах можно узнать из постановления Совмина по ссылке.[/inf]

Ранее Telegraf.news рассказал, что в августе этого года Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал работу НАН, заявив, что на финансирование науки тратятся большие государственные средства, но, по его словам, «должной отдачи мы не видим». Как заявил Лукашенко, есть только «точечные положительные результаты» без широкого внедрения в экономику. По итогам совещания глава государства обозначил три приоритетных направления, на которых должна сосредоточиться Национальная академия наук.

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