Совмин на три месяца ввёл лицензии на вывоз капусты, яблок и лука из Беларуси

Опубликовано: 11.10.2024 08:44 , Обновлено: 11.10.2024

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко одобрил решение о введении лицензий на вывоз белокочанной капусты, яблок и репчатого лука из Беларуси. Об этом вечером 10 октября сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

Как пояснили в правительстве, в течение ближайших трёх месяцев вывоз этой сельхозпродукции в обязательном порядке должен согласовываться с областными или Минским городским исполкомами, при этом “вне зависимости от страны происхождения” самой продукции. Разовые лицензии на вывоз будет выдавать Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

В правительстве подчеркнули, что выдавать лицензии ведомство будет “исходя из оценки соотношения свободных ресурсов данной продукции в Беларуси и потребности страны в ней на момент согласования лицензии”.

Основной целью лицензирования в правительстве назвали “обеспечение внутреннего рынка сельскохозяйственной продукцией в межсезонный период в полном объеме”.

Напомним, министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов, как ранее сообщал Telegraf.news, объяснял решение ввести лицензии на вывоз этой продукции необходимостью исключить их “неконтролируемый вывоз” из страны. Если этого не сделать, то собственных овощей, по словам главы МАРТ, может не хватить самим белорусам.

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