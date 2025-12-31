Совмин поменял правила выдачи кредитов "На родныя тавары". Что добавил, что сократил
Совет министров (Совмин) Беларуси принял постановление о продлении программы льготного кредитования "На родныя тавары" на весь 2026 год. В списке товаров, которые белорусы могут купить под 4% годовых, есть прибавление — 27 новых позиций.
Само постановление пока не опубликовано, а его номер и точное содержание неизвестны. Тем не менее из сообщения правительства мы выбрали самое важное для белорусов.
Во-первых, чиновники ввели так называемые дифференцированные сроки (1 год, 2 года и 3 года) погашения кредитов в зависимости от категорий кредитуемых товаров.
Максимальный 3-летний период оставили только для дорогостоящих товаров, среди которых — деревянные домокомплекты, котлы отопительные, мотоциклы и мопеды.
Во-вторых, в новой редакции документа также появилось ещё больше белорусских производителей. В Совмине сообщили, что среди них изготовители:
- бытовых приборов отопления,
- мотовелотоваров,
- деревянных окон и дверей,
- комплектов белья постельного,
- комплектов деревянных изделий для строительства деревянных домов,
- мебели,
- металлических дверей,
- микроволновых печей,
- средств малой механизации,
- одежды из натурального меха,
- санитарно-технического оборудования,
- телевизоров.
В список кредитуемых по льготной ставке теперь вошли ещё и такие новые категории белорусских товаров:
- ноутбуки;
- персональные мини-компьютеры;
- мини-ПК;
- мониторы;
- моноблоки;
- серверы;
- системные блоки;
- системы хранения данных;
- обои;
- зеркала;
- портландцемент;
- товары легкой промышленности известных белорусских брендов:
- пальто,
- полупальто,
- костюмы,
- чемоданы,
- сумки и портфели деловые из натуральной кожи,
- сервизы.
- соковыжималки;
- электроплитки;
- самокаты;
- электросамокаты;
- адаптеры к мотоблокам;
- мотокультиваторы;
- пахотно-ездовые модули для мотоблоков;
- электрические приборы отопления;
- электрические конвекторы;
- радиаторы;
- иные товары.
Напомним, что кредит “На родныя тавары” можно оформить только в госбанке ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк». Процедура не самая простая — рассрочка куда проще, да и в коммерческих банках кредиты выдают часто быстрее и без лишних бумаг. Зато одобренный Совмином кредит предполагает всего 4% годовых.