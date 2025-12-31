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Совмин поменял правила выдачи кредитов "На родныя тавары". Что добавил, что сократил

Совмин поменял правила выдачи кредитов "На родныя тавары". Что добавил, что сократил
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Совет министров (Совмин) Беларуси принял постановление о продлении программы льготного кредитования "На родныя тавары" на весь 2026 год. В списке товаров, которые белорусы могут купить под 4% годовых, есть прибавление — 27 новых позиций.

Само постановление пока не опубликовано, а его номер и точное содержание неизвестны. Тем не менее из сообщения правительства мы выбрали самое важное для белорусов.

Во-первых, чиновники ввели так называемые дифференцированные сроки (1 год, 2 года и 3 года) погашения кредитов в зависимости от категорий кредитуемых товаров.

Максимальный 3-летний период оставили только для дорогостоящих товаров, среди которых — деревянные домокомплекты, котлы отопительные, мотоциклы и мопеды.

Во-вторых, в новой редакции документа также появилось ещё больше белорусских производителей. В Совмине сообщили, что среди них изготовители:

  • бытовых приборов отопления,
  • мотовелотоваров,
  • деревянных окон и дверей,
  • комплектов белья постельного,
  • комплектов деревянных изделий для строительства деревянных домов,
  • мебели,
  • металлических дверей,
  • микроволновых печей,
  • средств малой механизации,
  • одежды из натурального меха,
  • санитарно-технического оборудования,
  • телевизоров.

В список кредитуемых по льготной ставке теперь вошли ещё и такие новые категории белорусских товаров:

  1. ноутбуки;
  2. персональные мини-компьютеры;
  3. мини-ПК;
  4. мониторы;
  5. моноблоки;
  6. серверы;
  7. системные блоки;
  8. системы хранения данных;
  9. обои;
  10. зеркала;
  11. портландцемент;
  12. товары легкой промышленности известных белорусских брендов:
  • пальто,
  • полупальто,
  • костюмы,
  • чемоданы,
  • сумки и портфели деловые из натуральной кожи,
  • сервизы.
  1. соковыжималки;
  2. электроплитки;
  3. самокаты;
  4. электросамокаты;
  5. адаптеры к мотоблокам;
  6. мотокультиваторы;
  7. пахотно-ездовые модули для мотоблоков;
  8. электрические приборы отопления;
  9. электрические конвекторы;
  10. радиаторы;
  11. иные товары.

Напомним, что кредит “На родныя тавары” можно оформить только в госбанке ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк». Процедура не самая простая — рассрочка куда проще, да и в коммерческих банках кредиты выдают часто быстрее и без лишних бумаг. Зато одобренный Совмином кредит предполагает всего 4% годовых.

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