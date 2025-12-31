Совмин поменял правила выдачи кредитов "На родныя тавары". Что добавил, что сократил

Опубликовано: 31.12.2025 16:56 , Обновлено: 31.12.2025

Совет министров (Совмин) Беларуси принял постановление о продлении программы льготного кредитования "На родныя тавары" на весь 2026 год. В списке товаров, которые белорусы могут купить под 4% годовых, есть прибавление — 27 новых позиций.

Само постановление пока не опубликовано, а его номер и точное содержание неизвестны. Тем не менее из сообщения правительства мы выбрали самое важное для белорусов.

Во-первых, чиновники ввели так называемые дифференцированные сроки (1 год, 2 года и 3 года) погашения кредитов в зависимости от категорий кредитуемых товаров.

Максимальный 3-летний период оставили только для дорогостоящих товаров, среди которых — деревянные домокомплекты, котлы отопительные, мотоциклы и мопеды.

Во-вторых, в новой редакции документа также появилось ещё больше белорусских производителей. В Совмине сообщили, что среди них изготовители:

бытовых приборов отопления,

мотовелотоваров,

деревянных окон и дверей,

комплектов белья постельного,

комплектов деревянных изделий для строительства деревянных домов,

мебели,

металлических дверей,

микроволновых печей,

средств малой механизации,

одежды из натурального меха,

санитарно-технического оборудования,

телевизоров.

В список кредитуемых по льготной ставке теперь вошли ещё и такие новые категории белорусских товаров:

ноутбуки; персональные мини-компьютеры; мини-ПК; мониторы; моноблоки; серверы; системные блоки; системы хранения данных; обои; зеркала; портландцемент; товары легкой промышленности известных белорусских брендов:

пальто,

полупальто,

костюмы,

чемоданы,

сумки и портфели деловые из натуральной кожи,

сервизы.

соковыжималки; электроплитки; самокаты; электросамокаты; адаптеры к мотоблокам; мотокультиваторы; пахотно-ездовые модули для мотоблоков; электрические приборы отопления; электрические конвекторы; радиаторы; иные товары.

Напомним, что кредит “На родныя тавары” можно оформить только в госбанке ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк». Процедура не самая простая — рассрочка куда проще, да и в коммерческих банках кредиты выдают часто быстрее и без лишних бумаг. Зато одобренный Совмином кредит предполагает всего 4% годовых.