Минобразования изменило правила досрочного использования "Семейного капитала". Что нового?

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Опубликовано: 16.10.2023 21:36 , Обновлено: 16.10.2023

Национальный правовой портал сообщил 16 октября, что Министерство образования Беларуси ещё 27 сентября подписало постановление №311, которым установило новые правила использования "Семейного капитала" на оплату обучения.

Соответствующие изменения внесены в постановление от 20 марта 2015 года №13. Сам документ до сих пор не опубликован. Но, согласно данным Национального правового портала, документ вводит ограничение на получение средств на оплату учебы - теперь их будут выделять раз в год.

“При этом размер используемых средств не может превышать стоимости обучения за текущий и (или) предыдущий учебный год, в том числе для погашения имеющейся задолженности за обучение”, - говорится в сообщении.

Придется ли многодетным семьям каждый год собирать документы и подавать в исполком на рассмотрение, чтобы получить очередной транш на обучение, пока не ясно.

[info_b]Размер семейного капитала с 1 января 2023 года составляет 29 950 рублей. Назначается семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2023 года.[/info_b]

Кто имеет право потратить “Семейный капитал” на оплату обучения?

С 1 января 2022 года досрочно использовать средства “Семейного капитала” на получение образования можно как в государственных учреждениях образования, так и в вузах ФПБ и Белкооп­союза. В частных учебных заведениях платить многодетным семьям приходится за свой счёт.

Подавать документы надо в «одно окно» исполкома по месту назначения семейного капитала или регистрации. Рассматривают такие заявления чиновники до месяца.

Отказать же могут только если член семьи, в отношении которого используются средства “Семейного капитала”, имеет непогашенную судимость. А ещё если родителей лишили родительских прав.

Ранее Телеграф сообщил, что в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, на что белорусы решили досрочно потратить «Семейный капитал» («Материнский капитал») в 2023 году.

На что белорусы могут потратить «Семейный капитал» в 2023 году? Рассказали в Минтруда