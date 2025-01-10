Совмин и Нацбанк разрешили в 2025 году рассчитываться с перевозчиками иностранной валютой

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Опубликовано: 10.01.2025 10:46 , Обновлено: 10.01.2025

Совет министров и Национальный банк Беларуси разрешили юридическим лицам в 2025 году рассчитываться за грузоперевозки в иностранной валюте. Соответствующее совместное постановление 10 января было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

По сути, новое постановление № 8/2 от 8 января 2025 года продлевает действие другого постановления 2021 года, которым правительство и Нацбанк разрешили юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (резидентам страны) в расчетах с такими же резидентами за перевозку или экспедирование грузов за пределы Беларуси (или наоборот - в Беларусь из-за границы), а также за транзит через территорию нашей страны использовать иностранную валюту.

Кроме того, продлили на год и действие ещё одного постановления от 2024 года, которым правительство и Нацбанк разрешило белорусским перевозчикам при осуществлении международных грузоперевозок снимать со своих счетов, открытых в белорусских банках, и использовать на территории страны наличную иностранную валюту (доллары США и евро) для расчетов с нерезидентами по валютным договорам.

Использовать снятую наличную валюту для иных средств перевозчикам запрещается. Кроме того, рассчитываться наличной валютой запрещается с нерезидентами, зарегистрированными в России, а также с нерезидентами, которые перевозят грузы по территории Беларуси и России, за исключением тех, которые следуют от госграницы в пункты перегрузки/перецепки.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в ноябре прошлого года Совет министров изменил список мест для перецепки грузовиков и перегрузки товаров в Беларуси.

Совмин Беларуси изменил пункты перецепки фур и перегрузки товара на границе с Литвой и Латвией