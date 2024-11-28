Совмин Беларуси изменил пункты перецепки фур и перегрузки товара на границе с Литвой и Латвией

Опубликовано: 28.11.2024 21:14 , Обновлено: 28.11.2024

Совет министров Беларуси своим постановлением № 870 от 25 ноября 2024 года изменил список мест для перецепки грузовиков и перегрузки товаров. Документ опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

Так, постановление запрещает заниматься перецепкой и перегрузкой в пункте таможенного оформления “Лида-авто”, но разрешает на складе временного хранения «Бенякони-ТЛЦ», что на границе с Литвой. “Здесь возможно проведение грузовых операций как по перецепке, так и по перегрузке”, - сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Также перецепка и перегрузка станет доступна на складе временного хранения «Котловка» (тоже на границе с Литвой). “А зона ожидания «Урбаны» на белорусско-латвийской границе исключена из данного списка”, - рассказали в ведомстве.

По информации ГТК, сегодня работает 22 специальных места для перецепки грузовиков и перегрузки товаров: шесть - в зоне работы Брестской таможни, 11 - Гродненской региональной и пять - Витебской.

[info_b]С постановлением Совмина можно ознакомиться по ссылке. Оно вступит в силу 8 декабря 2024 года. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что ГТК Беларуси 24 октября сообщил о важных нововведениях в пункте пропуска “Козловичи” на границе с Польшей. Теперь водителям грузовиков, ожидающим выезда в соседнюю страну, в обязательном порядке нужно встать в электронную очередь. В ведомстве объяснили нюансы электронной регистрации.

ГТК Беларуси ввел на границе с Польшей обязательную регистрацию грузовиков. Как встать в электронную очередь?