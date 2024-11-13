Совмин дополнительно выделил 3 млн рублей на оплату труда в двух отраслях. Кому из белорусов может повезти?

Опубликовано: 13.11.2024 10:25 , Обновлено: 13.11.2024

Правительство Беларуси решило выделить дополнительные 3 миллиона рублей на расходы в двух областях. Речь идёт о финансировании охраны природной среды и сферы культуры. Это предусмотрено постановлением Совета министров №826 от 11 ноября 2024 года, которое опубликовали на Национальном правовом Интернет-портале.

Согласно документу, в ноябре-декабре текущего года Министерство финансов обязано увеличить расходы республиканского бюджета на охрану природной среды и сферу культуры. Так, около 2,88 миллионов рублей планируется направить для “обеспечения оплаты труда” (с учётом взносов на социальное страхование) работникам организаций, ведущих лесное хозяйство.

Правда, о чём именно речь — о повышении зарплат текущим сотрудникам или, например, об увеличении самой численности работников Минлесхоза, которым тоже нужно чем-то платить, — неизвестно. Более того, часть суммы (какая — в правительстве также не уточнили) пойдёт на “проведение модернизации” и строительства в лесной отрасли.

Помимо того, Совет министров обязал выделить порядка 700 тысяч рублей из республиканского бюджета на капитальный ремонт объектов культуры и искусства и их “модернизации”.

Откуда деньги?

Расходы, которые собрались направить в лесную и культурную отрасли решили увеличить за счёт сокращения финансирования других сфер, а именно:

печатные СМИ и издательства (их бюджет урежут на 308,25 тысяч рублей);

иные государственные органы и организации (расходы сократят на 2,21 миллиона рублей);

прочие вопросы в области сельского хозяйства (на 1,05 миллион рублей).

Ранее Telegraf.news писал, что министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов рассказал, работникам каких сфер экономики в 2025 году точно можно ждать повышения зарплат, а также профессиональных надбавок.

Министр финансов рассказал, кому в Беларуси в 2025 году повысят зарплаты и надбавки