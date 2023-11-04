Совмин Беларуси запустил «эксперимент по оптимизации штатов» в 26 бюджетных организациях. Где грядут сокращения?

💼 Официально

Опубликовано: 04.11.2023 11:02 , Обновлено: 04.11.2023

Совет министров запустил пилотный проект "по оптимизации численности и установлению индивидуальных условий труда работников бюджетных организаций", который планируют проводить до 15 декабря 2024 года. Его решили провести на базе 26 бюджетных учреждений по всей Беларуси, подведомственных шести министерствам – Министерству здравоохранения, Министерству культуры , Министерству образования, Министерству спорта и туризма, Министерству труда и соцзащиты и Министерству юстиции. Посмотрели, где именно решили в порядке эксперимента "оптимизировать" численность бюджетников.

Поручение о проведении эксперимента прописано в постановлении Совмина, которое в субботу, 4 ноября, было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Как пояснили авторы документа, эксперимент решили запустить для “повышения эффективности расходования средств республиканского и местных бюджетов”.

Участвовать в эксперименте будут следующие организации:

детский сад №110 г. Гомеля, санаторный детский сад №14 г. Гомеля, детский сад №6 г. Фаниполя, средняя школа №4 г. Столбцы, центр творчества «Эверест» г. Могилева, Сморгонский районный центр творчества детей и молодежи, Крупская центральная районная больница, Любанская центральная районная больница, 1-я центральная районная клиническая поликлиника Центрального района г. Минска, 38-я городская клиническая поликлиника, Брестское государственное областное училище олимпийского резерва, Новополоцкое государственное училище олимпийского резерва, Новогрудская детско-юношеская спортивная школа № 2, территориальный центр социального обслуживания населения г. Минска, Копыльский территориальный центр социального обслуживания населения, Дзержинский территориальный центр социального обслуживания населения, Пуховичский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов, дом-интернат для пенсионеров и инвалидов в г. Минске, детский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития в г. Минске, Речицкий районный центр культуры и народного творчества, Новогрудская районная библиотека, Заславская детская школа искусств, Детская школа искусств и вокально-хорового мастерства г. Горки, Государственный архив общественных объединений Гродненской области, Государственный архив общественных объединений Могилевской области, Зональный государственный архив в г. Кричеве.

В чём заключается «эксперимент по оптимизации штатов»?

В рамках эксперимента руководителям данных организаций предоставят право определять сокращаемые штатные единицы и возлагать выполняемую ими работу на других сотрудников. При этом руководитель обязан будет определить “оптимальную нагрузку” для работников, которую они смогут взять на себя и выполнять за свой обычный рабочий день (рабочую смену) “без ущерба срокам и качеству выполняемых работ”.

Дополнительную нагрузку на работника могут возложить лишь с его письменного согласия с указанием срока выполнения дополнительной работы, конкретных трудовых обязанностей и размера доплаты за увеличение нагрузки (в процентах от оклада по основной должности). При этом в постановлении правительства указано, что работник имеет право досрочно отказаться выполнять дополнительную работу (равно как и наниматель – досрочно отменить поручение о ее выполнении), письменно предупредив об этом другую сторону.

Впоследствии руководители организаций, участвующих в эксперименте, должны будут отчитаться о сэкономленных в результате оптимизации штата средствах. По итогам эксперимента госорганы совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом должны будут проанализировать его результаты и до 15 ноября 2024 года внести предложения о пересмотре типовых штатов, нормативов численности и размеров надбавок работникам бюджетных организаций. Затем эту информацию проанализируют в Министерстве труда и соцзащиты и Министерстве финансов - до 15 декабря 2024 года ведомства обязали внести соответствующие предложения по данным вопросам в Совет министров.

Ранее Телеграф сообщал, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко пообещал, что с 1 января размер минимальной заработной платы в стране увеличат на 13%.

Головченко пообещал поднять белорусам минимальную зарплату на 13% с 1 января

В пятницу, 3 ноября, Национальный совет по трудовым и социальным вопросам поддержал предложение белорусского правительства об установлении месячной минимальной заработной платы в размере 626 рублей. Таким это значение станет с 1 января 2024 года.