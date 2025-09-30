Совмин Беларуси выделил 5 млн рублей на инновационный мясожировой цех

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Опубликовано: 30.09.2025 09:04 , Обновлено: 30.09.2025

Совет министров Беларуси согласовал распределение средств инновационного фонда Минского областного исполнительного комитета, постановив выделить в общей сложности 70,6 млн. рублей на реализацию трёх проектов. Из них 5 млн рублей должны пойти на реконструкцию мясожирового цеха одного из белорусских мясокомбинатов.

Распределение средств инновационного фонда Минского облисполкома расписано в постановлении Совмина №534 от 26 сентября 2025 года, которое было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 30 сентября.

Согласно документу, до 5 млн. рублей областной комитет может потратить на реализацию инвестиционного проекта по реконструкции мясожирового цеха ОАО “Слуцкий мясокомбинат” , которая намечена на 2025–2026 годы. До конца этого года предприятие может получить 2 млн. рублей, оставшуюся сумму - в следующем году.

По окончании реализации инвестпроекта Миноблисполком обязан будет отчитаться перед Государственным комитетом по науке и технологиям, подав пояснительную записку. В ней, в числе прочего, должны содержаться сведения об экономическом эффекте инвестпроекта. Оценивать его будут по таким показателям, как объём производства и количество новых рабочих мест.

На таких же условиях выделили средства и другому белорусскому предприятию - ОАО “Агрокомбинат “Дзержинский” . Правда, ему причитается гораздо большая сумма из инновационного фонда облисполкома - до 35 млн. рублей (в том числе 3 млн. рублей в 2025 году). Именно столько планируют пустить на строительство завода по производству белкового порошка.

Третьим инвестпроектом, на которые решили выделить бюджетные средства, стало строительство и оборудование нового хирургического корпуса (№ 2) в Минской областной клинической больнице в агрогородке Лесной под Минском. На эти цели (в том числе на закупку медицинского оборудования) Управлению капитального строительства Миноблисполкома решили выделить в 2025 году до 30,6 млн. рублей.

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