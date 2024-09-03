Совмин Беларуси вернул экспортные пошлины на некоторые нефтепродукты

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Опубликовано: 03.09.2024 09:05 , Обновлено: 03.09.2024

С 1 сентября правительство Беларуси отменило нулевые таможенные пошлины на экспорт некоторых видов нефтепродуктов. Соответствующее постановление Совета министров Беларуси №636 подписал в последние дни лета первый заместитель премьер-министра Николай Снопков.

Текст постановления опубликовали на Национальном правовом интернет-портале во вторник, 3 сентября. Исходя их документа, нулевые таможенные ставки, введённые в начале 2024 года по согласовано с Минфином России, убрали для следующих газов, идущих на экспорт из Беларуси:

сжиженные углеводородные газы,

этан,

бутан,

изобутан.

Теперь за экспорт 1 тонны сжиженных углеводородных газов придётся платить таможенную пошлину в 20,8 доллара,за остальные газы - по 18,7 доллара за тонну.

Таможенные пошлины на сырую нефть и другие продукты переработки нефти белорусское правительство пока оставило без изменений - на нулевом уровне.

Ранее Telegraf.news рассказал, что этой весной на территории Октябрьского района Гомельской области открыли новое месторождение нефти. По предварительным оценкам, там 152 тыс. тонн черного золота.

В Гомельской области открыли новое месторождение нефти