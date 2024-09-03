Совмин Беларуси вернул экспортные пошлины на некоторые нефтепродукты
С 1 сентября правительство Беларуси отменило нулевые таможенные пошлины на экспорт некоторых видов нефтепродуктов. Соответствующее постановление Совета министров Беларуси №636 подписал в последние дни лета первый заместитель премьер-министра Николай Снопков.
Текст постановления опубликовали на Национальном правовом интернет-портале во вторник, 3 сентября. Исходя их документа, нулевые таможенные ставки, введённые в начале 2024 года по согласовано с Минфином России, убрали для следующих газов, идущих на экспорт из Беларуси:
- сжиженные углеводородные газы,
- этан,
- бутан,
- изобутан.
Теперь за экспорт 1 тонны сжиженных углеводородных газов придётся платить таможенную пошлину в 20,8 доллара,за остальные газы - по 18,7 доллара за тонну.
Таможенные пошлины на сырую нефть и другие продукты переработки нефти белорусское правительство пока оставило без изменений - на нулевом уровне.
Ранее Telegraf.news рассказал, что этой весной на территории Октябрьского района Гомельской области открыли новое месторождение нефти. По предварительным оценкам, там 152 тыс. тонн черного золота.