Совмин Беларуси увеличил некоторые детские выплаты на 5-22%

Опубликовано: 13.04.2026 10:43 , Обновлено: 13.04.2026

Премьер-министр Александр Турчин подписал постановление Совета министров об усилении государственной поддержки одной категории детей в Беларуси. В результате некоторые детские пособия и выплаты в стране подрастут на 5-10% после вступления постановления в силу, а для некоторых белорусов, наоборот, обязательные ежемесячные расходы соразмерно возрастут.

Речь идёт о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. Для них правительство решило увеличить норму денежных расходов, выделяемых государством на их содержание в государственных учреждениях:

норму на питание подняли на 15%,

норму на одежду, обувь, мягкий инвентарь, учебные принадлежности, предметы первой необходимости и личной гигиены - на 5%.

Кроме того, в состав государственного обеспечения детей-сирот решили включить затраты на лекарственные средства и медицинские изделия.

Одновременно с этим правительство решило поднять сумму ежемесячных денежных выплат на таких детей, которые воспитываются в детских домах семейного типа. Для них пособия вырастут:

на 10% - ежемесячное пособие на питание, обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием, учебными принадлежностями, предметами личной гигиены, иными предметами первой необходимости, на личные расходы,

на 5% - единоразовое пособие на первоначальное приобретение мягкого инвентаря и оборудования для детей в возрасте 0-3 лет,

на 22% - выплата на возмещение расходов на плату за пользование телефоном, бытовыми услугами.

В добавок ко всему, новое постановление предусматривает увеличение денежных норм расходов на питание детей, обучающихся в учреждениях образования. Норму повысят в целом на 5%.

В пресс-службе правительства пояснили, что в связи с таким увеличением госзатрат на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, подрастут и суммы, которые родители этих детей обязаны возмещать государству за содержание.

Напомним, за уклонение от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на гособеспечении, белорусов могут привлечь к ответственности - отправить на пару лет на общественные или исправительные работы, ограничить в свободе на срок до трех лет или даже отправить в тюрьму на срок до одного года.

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