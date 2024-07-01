Правительство Беларуси утвердило список разрешённых видов деятельности для ИП

Опубликовано: 01.07.2024 19:16 , Обновлено: 01.07.2024

Правительство Беларуси утвердило перечень разрешённых видов деятельности для ИП и самозанятых. Соответствующее постановление премьер-министр Роман Головченко подписал сегодня, 1 июля. Планируется, что документ вступит в силу с 1 октября 2024 года.

В правительстве напомнили, что с 1 октября регистрация ИП по видам экономической деятельности, которые не включили в перечень, осуществляться не будет. Всем действующим предпринимателям, чей вид работ не вошёл в список, необходимо до 1 января 2026 года определиться с новым статусом — стать юрлицом, ремесленником или самозанятым. Для тех, чьи виды деятельности вошли в списки, ничего не изменится.

[info_b]Постановление и перечни видов деятельности пообещали опубликовать на сайте Национального центра законодательства и правовой информации, то есть здесь.[/info_b]

Ранее заместитель директора Департамента по предпринимательству Ирина Бабачёнок перечислила некоторые виды деятельности, которыми ИП смогут заниматься до 1 января 2026 года. Представитель Минэкономики заявила, что основная проблема заключается в конкуренции, когда одним и тем же бизнесом занимается юрлицо, ИП и ещё, например, самозанятый.

Кроме того, по её словам, нужно учитывать региональную специфику, чтобы сохранить и сферу услуг, и рабочие места, которые генерируют предприниматели. Поэтому полной ясности с перечнем пока нет.

«В пилотном перечне содержатся (и эти виды деятельности сохранятся) розничная торговля, услуги по перевозке пассажиров, какие-то строительные работы, которые не требуют серьёзной технологической подготовки», — сообщила Ирина Бабачёнок.

При этом авторы закона пообещали предпринимателям «упрощённый механизм перехода» — сменить статус на «юридическое лицо» и завершить все необходимые процедуры можно будет в течение одного рабочего дня, без приостановки деятельности, что позволит ИП выполнять свои «обязательства перед бюджетом и контрагентами в полном объёме».

Минэкономики озвучило перечень работ, которыми предложили разрешить заниматься белорусским ИП