Совмин Беларуси утвердил национальную стратегию развития циркулярной экономики. В чём суть?

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Опубликовано: 06.06.2024 10:41 , Обновлено: 06.06.2024

Совет министров Беларуси утвердил национальную стратегию развития экономики замкнутого цикла, так называемой циркулярной экономики. Соответствующее постановление №393 от 29 мая 2024 года в четверг, 6 июня, было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Что такое циркулярная экономика?

Под циркулярной экономикой или экономикой замкнутого цикла в общем смысле понимается экономика, основанная на возобновлении ресурсов и переходе на возобновляемые источники сырья и энергии в рамках отдельного предприятия или всего государства.

В 2023 году общие рекомендации по внедрению принципов такой циркулярной экономики (которую также иногда называют “зеленой” экономикой) были приняты в Евразийском экономическом союзе, частью которого является и Беларусь.

В утверждённой правительством стратегии в качестве основных целей до 2035 года определен экономический рост за счет следующих новаций:

перехода от истощающего к регенеративному использованию природных ресурсов,

модернизации производства,

внедрения инновационных технологий,

оптимизации использования существующих активов, фондов, запасов и материалов.

“При поэтапном переходе к циркулярной экономике базовый принцип линейной модели “добывай, производи, выбрасывай” трансформируется в принцип “добывай, производи, повторно используй”, - пояснили авторы документа.

Какие цели у белорусской стратегии развития циркулярной экономики?

В правительстве пояснили, что новый документ должен стать частью плана по реализации Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси до 2035 года. В качестве индикаторов её эффективности авторы постановления определили следующие значимые экономические показатели:

снижение энергоемкости ВВП (в ценах 2005 года) с 388,1 кг у.т./млн рублей в 2021 году до 268 кг у.т./млн рублей в 2035 году;

увеличение объема производства первичной энергии из возобновляемых источников энергии к объему валового потребления топливно-энергетических ресурсов с 7,9% в 2021 году до 9% в 2035 году;

снижение интенсивности образования отходов производства на единицу ВВП в сопоставимых ценах 2018 года с 0,49 кг/рублей в 2021 году до 0,4 кг/рублей в 2035 году;

уровень использования отходов производства (без учета крупнотоннажных отходов) не менее 90% на период реализации данной стратегии;

увеличение уровня использования твёрдых коммунальных отходов в общем объеме их образования с 31,1% в 2021 году до 90% в 2035 году;

повышение эффективности водопользования с 60,7 руб./куб. метров в 2021 году до 62 руб./куб. метров в 2035 году.

Именно эти показатели белорусские законодатели выбрали в качестве индикаторов, поскольку, по их словам, они “наилучшим образом характеризуют производительность ресурсов как способность создавать все большую стоимость при все меньшей нагрузке на окружающую среду”.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в проекте концепции новой Национальной стратегии устойчивого развития страны Министерство экономики Беларуси прописало, что намерено достичь “нового качества роста экономики” за счёт роботизации бизнес-процессов и услуг.

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