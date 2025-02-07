Совмин Беларуси снизил пошлины на углеводородные газы
Совет министров Беларуси постановлением №72 от 5 февраля понизил экспортные пошлины на сжиженные углеводородные газы.
Документ 7 февраля опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступил в силу с 1 февраля. Пошлины снижаются второй месяц подряд.
Экспортные пошлины снизили уже второй раз с начала года. Предыдущие изменения были внесены 3 января.
В соответствии с постановлением ставка экспортной пошлины при вывозе товара за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза теперь составаляет:
- на сжиженные углеводородные газы — 7,5 доллара за 1 тонну (-11 долларов)
- на этан, бутан, изобутан — 6,7 доллара за 1 тонну (-9,9 доллара)
Уровень пошлин остается выше, чем он был до обнуления 1 февраля 2024 года. Ранее пошлины составляли 1,6 и 1,4 доллара за тонну.
Ранее Telegraf.news сообщал о том, что с 1 сентября 2024 года правительство Беларуси отменило нулевые таможенные пошлины на экспорт некоторых видов нефтепродуктов.
Совмин Беларуси вернул экспортные пошлины на некоторые нефтепродукты