Совмин Беларуси снизил пошлины на углеводородные газы

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Опубликовано: 07.02.2025 07:52 , Обновлено: 07.02.2025

Совет министров Беларуси постановлением №72 от 5 февраля понизил экспортные пошлины на сжиженные углеводородные газы.

Документ 7 февраля опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступил в силу с 1 февраля. Пошлины снижаются второй месяц подряд.

Экспортные пошлины снизили уже второй раз с начала года. Предыдущие изменения были внесены 3 января.

В соответствии с постановлением ставка экспортной пошлины при вывозе товара за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза теперь составаляет:

на сжиженные углеводородные газы — 7,5 доллара за 1 тонну (-11 долларов)

на этан, бутан, изобутан — 6,7 доллара за 1 тонну (-9,9 доллара)

Уровень пошлин остается выше, чем он был до обнуления 1 февраля 2024 года. Ранее пошлины составляли 1,6 и 1,4 доллара за тонну.

Ранее Telegraf.news сообщал о том, что с 1 сентября 2024 года правительство Беларуси отменило нулевые таможенные пошлины на экспорт некоторых видов нефтепродуктов.

Совмин Беларуси вернул экспортные пошлины на некоторые нефтепродукты