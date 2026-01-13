Совмин решил платить надбавки белорусским производителям картошки и яблок

Опубликовано: 13.01.2026 09:44 , Обновлено: 13.01.2026

Правительство Беларуси решило в этом году доплачивать производителям яблок, картошки и прочих овощей из стабилизационных фондов. Для них предусмотрены надбавки за хранение продукции стабфондов и их своевременную поставку в магазины.

Надбавки сельхозпроизводителям в Беларуси выплачивают не первый год. По сути, это прямые государственные субсидии из бюджета, которые начисляют за каждую единицу реализованной или направленной в переработку продукции. В прошлом году такие надбавки выплачивали производителям молока, крупного рогатого скота мясных пород и молодняк молочных пород, овец и овечьей шерсти, а также отдельных видов зерновых (просо, ячмень, гречиха) и треста льна-долгунца.

В этом году список производителей, которые могут рассчитывать на дополнительные субсидии от государства, пополнился плодоовощной продукцией, которую по осени закладывают в стабфонды:

картофель,

капуста белокочанная,

морковь,

свекла,

лук репчатый,

яблоки.

Как пояснили в пресс-службе правительства, надбавки производителям этой продукции решили предоставить для “стимулирования закладки товара надлежащего качества” и в установленные сроки. Точные размеры надбавок станут известны после того, как соответствующее постановление опубликую на Национальном правовом портале.

Между тем, для производителей крупного рогатого скота в 2026 году эти надбавки решили сделать дифференцированными. Теперь размер надбавки будет напрямую зависеть от упитанности животного при сдаче. В правительстве пояснили, что тем самым хотят “стимулировать” аграриев к повышению эффективности мясного скотоводства.

Напомним, недавно Министерство антимонопольного регулирования и торговли оповестило магазины и покупателей о том, что не все овощи и фрукты, которые продаются в магазинах, должны стоить не выше фиксированных контрольным ведомством цен.

МАРТ рекомендовал магазинам обозначить картошку, капусту и яблоки «специальными надписями»