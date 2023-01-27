Совмин Беларуси принял правила, как будет брать под контроль иностранные предприятия

Опубликовано: 27.01.2023 08:19 , Обновлено: 27.01.2023

Совет министров Беларуси опубликовал постановление № 56 от 24 января 2023 года, которым определил схему передачи компании, предприятия и организации, собственниками которых являются иностранцы, под внешнее управление.

Согласно документу, теперь Мингорисполком и облисполкомы должны будут создать реестры таких компаний, исходя из их масштаба, влияния на рынок труда, наполнения бюджета и других критериев.

Далее местные власти обязали обеспечить анализ деятельности предприятий, включенных в реестры, на предмет наличия оснований для передачи под временное внешнее управление.

В постановлении сказано, что коммерческая организация может быть передана под временное внешнее управление в случаях:

определенных в абзацах втором и третьем части второй статьи 1 Закона Республики Беларусь «О вопросах передачи под временное внешнее управление»;

если участие в управлении деятельностью коммерческой организации собственником ее имущества фактически прекращено;

осуществления собственником имущества коммерческой организации экономически необоснованных действий, которые могут привести к фактическому прекращению деятельности, ликвидации и (или) банкротству такой коммерческой организации, причинению ущерба коммерческой организации.

При этом в постановлении подчеркнуто, что при необходимости временное внешнее управление может быть введено как в отношении юрлица, включенного в реестр, так и не включенного в него.

Решение о передаче организации под внешнее управление или о досрочном его прекращении принимать можно только после согласования с правительством.

Документ вступит в силу с 28 января. Его подписал первый заместитель премьер-министра Николай Снопков.

[info_b]Подробнее с постановлением можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]

«Ваша собственность»

Напомним, Александр Лукашенко еще в середине декабря 2022 года приказал председателям местных органов «брать в руки» иностранные предприятия, которые ушли с белорусского рынка.

«Кто-то там ушел, пришел. Они же технологии привезли, оборудование. Они инвестировали. А вот вернем мы их обратно или нет — вопрос», — заявил он.

И добавил: «С этого момента это ваша собственность».