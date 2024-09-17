Совмин Беларуси повысил квоты на плодово-ягодные вина. А что с шампанским, виски и ромом?

Опубликовано: 17.09.2024 18:46 , Обновлено: 17.09.2024

Совет министров Беларуси установил новые квоты на производство в 2024 году алкогольной и иной спиртосодержащей продукции. Согласно постановлению, которое опубликовали на Национальном правовом Интернет-портале, фруктово-ягодных вин в стране станет больше, а вот производство виски, рома и некоторых других напитков сократят.

Так, правительство Беларуси решило установить новые квоты на выпуск натуральных фруктово-ягодных вин: планируется, что их производство вырастет на 223,7 тысяч декалитров (1 дал = 10 литров) и составит более 5,4 миллиона декалитров. Также Совет министров решил нарастить производство следующих напитков:

шампанское и другие игристые вина – до 2,118 миллиона дал (+ 18 тыс. дал);

коньяк – до 947 тысяч декалитров (+ 17 тыс. дал);

бренди – до 208 тысяч декалитров (+ 31 тыс. дал).

При этом в стране пообещали сократить изготовление такого алкоголя, как:

плодовые креплёные вина — до 2,42 миллиона декалитров (- 101,7 тыс. дал);

виски – до 352,5 тысяч декалитров (- 44,5 тыс. дал);

ром – до 38,5 тысяч декалитров (- 6 тыс. дал);

виноградные вина – до 4,01 миллиона декалитров (- 20 тыс. дал);

крепкие спиртные напитки — до 1,44 миллиона декалитров (- 69,7 тыс. дал);

спиртные напитки из зернового сырья – до 248 тысяч декалитров (- 15 тыс. дал);

винные напитки – до 80 тысяч декалитров (- 2 тыс. дал).

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси повысило минимальные цены на алкоголь. Причиной стали изменения ставок акцизов и “рост материальных затрат”, сообщили в пресс-службе ведомства. Такое решение предусмотрено постановлением МАРТ №36 от 15 мая 2024 года.

МАРТ поднял цены на алкоголь в Беларуси из-за «роста материальных затрат». На сколько?