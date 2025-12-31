Совмин Беларуси постановил активизировать административный ресурс и дипломатов

Опубликовано: 31.12.2025 21:52 , Обновлено: 31.12.2025

Правительство Беларуси в последний день года подписало сразу несколько постановлений. Последним из них стал документ под названием «О вопросах наращивания и диверсификации экспорта товаров и услуг».

В постановлении, по сообщению пресс-службы правительства, идёт речь о корректировке системы взаимодействия МИД (Министерства иностранных дел), белорусских диппредставительств и чиновников, закреплённых за различными странами, а также субъектами Российской Федерации.

«Подписанное постановление позволит оптимально и эффективно задействовать имеющийся административный ресурс для активизации двустороннего взаимодействия, наращивания и диверсификации экспорта в страны СНГ (Содружества Независимых Государств) и «дальней дуги»» – уверены авторы документа.

Напомним, что в 2025 году сальдо внешней торговли Беларуси стало уходить в минус. По данным Нацбанка (Национального банка), за январь-октябрь 2025 года отрицательное сальдо внешней торговли составило $1,19 млрд, причём за октябрь этот показатель вырос на $180 млн.

Об этом шёл разговор и во время встречи во Дворце Независимости, куда президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил на совещание по экономике более 30 высших госчиновников. Выступая перед ними, он заявил, что ситуация в Беларуси «неоднозначная».

«…вы масло сливочное с тракторами и комбайнами продать не можете. Посоветую вам: вылезайте, пока не поздно, из своих тёплых кресел, автомобилей и начинайте смотреть дальше российского рынка», – заявил он чиновникам.

По его словам, правительство не выполнило поставленные задачи по наращиванию экспорта: «То есть недополучено минимум около $650 млн. И теряем там, где, казалось бы, должны зарабатывать, на наших флагманских товарах: тракторах, комбайнах, красках, шинах, сливочном масле. В результате произведенная продукция оседает на складах, уровень запасов пятый месяц не опускается ниже 80%». Как следствие, сальдо внешней торговли остаётся устойчиво отрицательным.

Лукашенко заявил чиновникам о «неоднозначной» ситуации в экономике — «Масло сливочное с тракторами продать не можете»