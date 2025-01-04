Совмин Беларуси определил размер пособия по безработице с 1 января

💼 Официально

Опубликовано: 04.01.2025 10:53 , Обновлено: 04.01.2025

Совет министров (Совмин) Беларуси своим постановлением № 1064 от 31 декабря 2024 года установил размер пособия по безработице с 1 января 2025-го. Документ опубликовали 4 января на Национальном правовом интернет-портале.

“Совет Министров Республики Беларусь постановляет установить пособие по безработице в размере 40 белорусских рублей”, - [link href=“https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22401064” target=“_blank” rel=“noopener”] сказано [/link] в документе правительства.

Раньше размер пособия по безработице в стране зависел от размера базовой величины и был «плавающим». Теперь его определяет Совмин по согласованию с президентом, величина фиксированная.

[info_b]Так, в 2024 году размер пособия по безработице составлял от 28 до 80 белорусских рублей в месяц. Сумма зависела оттого, как долго человек не работал и обращался ли он за пособием впервые. К примеру, тем, кто становился на учет в службу занятости и пытался трудоустроиться первый раз, за первые тринадцать недель назначали пособие размером 85% базовой величины (в 2024-м - 34 рубля), а за следующие тринадцать недель – 70% БВ (28 рублей раньше).[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что президент Беларуси Александр Лукашенко в октябре 2024 года подписал закон “Об изменении законов по вопросам занятости населения”, который нацелен, как утверждали в его пресс-службе, на “создание дополнительных условий” для трудоустройства граждан. Среди прочего документ сократил период выплаты пособия по безработице и ужесточил требования к его получению.

«Чтобы исключить иждивенчество» — Лукашенко вдвое сократил сроки выплаты пособия по безработице