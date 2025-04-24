Совмин Беларуси обязал организаторов ярмарок предоставлять места производителям товаров

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Опубликовано: 24.04.2025 19:30 , Обновлено: 24.04.2025

Совет Министров Беларуси скорректировал правила организации ярмарок, утвердив новые требования и ограничения. Постановление № 231 от 22 апреля 2025 года обязало предоставлять места производителям товаров, ограничило длительность одной ярмарки и расширило список причин, по которым власти могут отказать в согласовании её проведения.

Проанализировав текст постановления № 231, журналисты Telegraf.news выделили ключевые новшества.

Теперь организатор любой ярмарки (кроме иностранных и международных) обязан предусматривать места для продажи товаров (работ, услуг) именно их производителями. В заявлении на согласование теперь нужно указывать планируемое количество таких мест. Минимальное количество таких мест не оговаривается.

Установлен предельный срок проведения одной ярмарки — не более 30 календарных дней подряд . Раньше таких временных рамок не было.

Кроме того, организатор обязан установить требования к оформлению торговых мест на ярмарке. В заявлении нужно будет приложить описание этого оформления.

В одной ярмарке теперь должно участвовать не менее пяти участников (юрлиц, ИП или физлиц). Исключение — ярмарки, проводимые по решению госоргана. Раньше такого количественного ограничения не было.

Заявление на согласование теперь нужно подавать не позднее 30 календарных дней до начала ярмарки. Подавать можно и через портал электронных услуг.

Список оснований, по которым «уполномоченный орган» может отказать в согласовании, расширен . Помимо общих причин (указаны в ст. 25 Закона «Об основах административных процедур»), отказать могут если:

Нарушен срок подачи заявления.

срок подачи заявления. Планируемая ярмарка не соответствует новым требованиям (про 5 участников и места для производителей).

новым требованиям (про 5 участников и места для производителей). Место проведения создаёт угрозу безопасности или вреда людям/имуществу.

безопасности или вреда людям/имуществу. Время и место совпадают с другой ярмаркой (заявка на которую подана ранее) или с запланированным исполкомом другим культурным/массовым мероприятием.

(заявка на которую подана ранее) или с запланированным исполкомом другим культурным/массовым мероприятием. Организатор за последние 12 месяцев два и более раза нарушал требования законодательства при проведении ярмарок.

Большинство изменений, включая новые правила для ярмарок, должны вступить в силу через три месяца после опубликования постановления.

Требования к заявке на проведение ярмарки — после официального опубликования.

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